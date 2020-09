El sueño de Nacho Álvarez, negociador de Iglesias: impuestos a los bancos y tasa Covid para ricos

En Podemos, los apoyos electorales menguan al mismo ritmo que se reduce la influencia de los morados en el Gobierno de coalición y se achica el círculo personal de un Pablo Iglesias cuyo repliegue hasta un segundo plano durante agosto –ayer reapareció por sorpresa para una entrevista en La Sexta– ha levantado más de un rumor en Madrid.

Amenazado en los frentes político y judicial, y cuestionado con fuerza en su propio partido, el líder morado se ha atrincherado junto a un pequeño grupo de fieles. De su mano intentará durante las próximas semanas dar la batalla por unos Presupuestos Generales del Estado que el PSOE pretende pactar con Ciudadanos.

Nacho Álvarez (Madrid, 1977) es, junto a Ione Belarra y al jefe de gabinete de Iglesias -el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez-, uno de esos últimos mohicanos del pablismo a los que Iglesias se ha aferrado para que la influencia de Inés Arrimadas en Pedro Sánchez no resulte en un juego de suma cero para Podemos.

La persona indicada

Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, ha recibido un encargo envenenado. Lograr que los Presupuestos que sustituyan a los de Cristobal Montoro, vigentes desde 2018 y récord absoluto de longevidad en democracia, se parezcan más al programa de Podemos que a lo que exige Bruselas y defiende también Ciudadanos.

Nacho Álvarez es la persona indicada para ello. Como secretario de Economía de Podemos, él ha sido el responsable de la parte económica de los programas electorales de los morados desde 2015. Es también una de las pocas personas en Podemos que cuenta con la absoluta confianza de Pablo Iglesias. La lealtad es mutua.

Álvarez es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en el Departamento de Estructura Económica de la Autónoma de Madrid (UAM). Es también coautor de libros como Qué hacemos con el paro o Qué hacemos con la deuda o Fracturas y crisis en Europa, escrito junto a Jorge Uxó, su jefe de gabinete.

Tasa Covid para ricos

Como gurú del área económica de los morados, Álvarez es el responsable de algunas de las propuestas más polémicas de los morados. Entre ellas la de la semana laboral de 34 horas sin reducción de salario.

También, la de la llamada Tasa Covid, un impuesto a las grandes fortunas con la epidemia como justificante y de la que este miembro del 'gobierno en la sombra' de Podemos se ha mostrado partidario públicamente.

El impuesto a las grandes fortunas original de Podemos habría afectado a 95.000 familias españolas con más de un millón de euros. Para la Tasa Covid no existen previsiones, aunque se estima que, tratándose del mismo impuesto con un nombre diferente, el número de familias afectadas pudiera ser muy similar.

También son propuestas de Álvarez el aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades hasta el 15% –el 20% para las entidades financieras–; la subida del tipo de IRPF al 47% para rentas superiores a los 100.000 euros y al 55% para las superiores a los 300.000 euros; y la subida del impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España.

Producto de Álvarez es también el desdén de Podemos por determinados sectores empresariales españoles, con el turismo y la hostelería a la cabeza de ellos. En el horizonte de los morados figura una "readaptación" de ambos aprovechando el descalabro provocado por la epidemia.

De concretarse, el programa económico de Nacho Álvarez costaría no menos de 40.000 millones a los españoles en nuevos impuestos, el equivalente a cuatro puntos del PIB español. Durante el primer trimestre de 2020, el PIB cayó en España un 5,2%. Durante el segundo trimestre, un 18,5%.

En los planes del responsable económico de Podemos, esos 40.000 millones extra en impuestos lograrían reducir a la mitad la brecha de ocho puntos del PIB que España mantiene respecto a la media europea.

Mejor déficit que grados

"No me preocupa que el déficit público sea dos puntos mayor o menor, sino que la temperatura del planeta no se eleve en dos grados centígrados". La frase, pronunciada durante una entrevista con eldiario.es, resume bien el pensamiento de Álvarez: el de la supeditación de la economía al programa ideológico de Podemos.

Álvarez tiene dos batallas por delante. La primera de ellas, consistente en alejar a Arrimadas de Sánchez, parece perdida de antemano. Cegada para el PSOE la vía de ERC por la cercanía de las elecciones catalanas, Sánchez no tiene más opción que recurrir a Ciudadanos para aprobar unas cuentas que sean del agrado de Europa.

En realidad, las conversaciones entre PSOE, Podemos y ERC siguen abiertas a día de hoy gracias a la intermediación del PSC. Pero de cara a la oposición y con el objetivo de no alienar el apoyo de Ciudadanos y una posible abstención del PP, el PSOE defiende la tesis de que se ha desistido ya de negociar con los republicanos.

Condiciones para la rendición

El desenlace de la segunda batalla está, sin embargo, en el aire. Porque aunque no parece que Podemos, un partido en clara trayectoria electoral descendente, pueda permitirse el lujo de rechazar unos Presupuestos pactados por el PSOE y Ciudadanos, sí podría ser todavía posible imponer ciertas condiciones para la rendición de los morados.

Esas condiciones pasarían por maquillar lo suficiente los Presupuestos para que estos pudieran ser digeridos por el electorado de izquierda sin ser percibidos como un trágala. De momento, el PSOE ya ha incluido a Álvarez como 'carabina' en el equipo encargado de negociar los Presupuestos con el resto de grupos parlamentarios.

La alternativa a unos Presupuestos inaceptables para Podemos sería el fin de la coalición, la convocatoria de elecciones anticipadas y una más que probable debacle electoral para los morados. Nadie en Moncloa, donde se tacha de 'farol' la escenificación de Podemos, cree sin embargo que Iglesias llegue al extremo de romper con Sánchez.

Transición ecológica

Si de Nacho Álvarez depende, el punto de enganche de Podemos a los Presupuestos de Sánchez y Arrimadas será el de la transición ecológica, para la que el secretario de Estado lleva reclamando inversiones 'verdes' desde 2019.

Un segundo punto de enganche para unos Presupuestos que serán vendidos por Podemos como "los más sociales de la historia de la democracia" será la llamada cuarta pata del Estado del Bienestar. La de "un verdadero sistema de cuidados" que mejore la financiación "de la dependencia, los servicios sociales y el cuidado a los niños".

Como un puño de hierro en guante de seda, Álvarez esconde, bajo unas formas suaves y muy alejadas de la estridencia de su jefe de filas, unas ideas económicas difícilmente compatibles con lo exigido por Bruselas para la concesión del rescate europeo de 140.000 millones de euros.

Hasta qué punto la incomodidad de Podemos con las negociaciones con Ciudadanos es real o sólo una escenificación destinada al consumo interno se verá durante los próximos días. De Nacho Álvarez depende que la escenificación conlleve premio para Podemos. Del PSOE, que las ideas de Nacho Álvarez sean aceptadas por Bruselas.