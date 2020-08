La vieja normalidad en la vuelta al cole: las 17 formas de regresar a las aulas generan el caos

El curso escolar 2020/2021 comenzará entre el 4 y el 15 de septiembre. Esa es una de las pocas certezas con las que las comunidades autónomas encaran la vuelta al cole ante la pandemia.

¿Es obligatoria la presencialidad? ¿A partir de qué edad son necesarias las mascarillas? ¿Habrá un ratio máximo de alumnos por aula? ¿Habrá extraescolares? ¿Pruebas a docentes? Son muchas las incógnitas que siguen sin respuesta por parte del Gobierno de España.

Las comunidades autónomas siguen a la espera de las reuniones que tendrán lugar la próxima semana. El martes 25 de agosto los viceconsejeros de Educación se reunirán con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana y el jueves 27 los harán los consejeros del ramo con los ministros de Sanidad, Educación y Formación Profesional, y Política Territorial.

Un aula vacía de un colegio EFE

No obstante, la Conferencia de Presidentes sobre la vuelta al cole, que Pedro Sánchez anunció para finales de agosto, continúa sin fecha. El Ministerio de Educación, que dirige Isabel Celáa, ha solicitado "comparecer en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados "con posterioridad a la celebración de la Conferencia Sectorial conjunta convocada por los ministerios de Educación y FP y Sanidad el próximo 27 de agosto.

A falta de dos semanas para el inicio del curso, la falta de criterios homogéneos entre las comunidades autónomas dibujan un escenario caótico que recuerda mucho al de la vieja normalidad, con 17 formas distintas de volver al colegio.

"Protocolo único"

Con la apertura de los centros educativos cada vez más cerca y la incertidumbre que genera el aumento significativo de brotes y la multiplicación de los casos de coronavirus, las comunidades autónomas exigen que se clarifique cuanto antes el panorama educativo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamaron públicamente esta semana al presidente del Gobierno que marque cuanto antes una fecha para la celebración de la Conferencia, así como un plan para que todas las comunidades cuenten con un único calendario y protocolo escolar, que luego se completará con las especificidades de cada región.

No se trata de una posición exclusiva de ambos. Varios dirigentes y consejeros de otras comunidades autónomas vienen reclamando coordinación en esta materia. Moreno y Feijóo lo que hacen es liderar ese movimiento. La semana pasada, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada por este asunto, manifestó: "Teniendo en cuenta que somos un único país, sería lo suyo [que hubiera un solo plan para toda España]".

Pero no sólo los populares reivindican la unidad de medidas. Asturias, presidida por el socialista Adrián Barbón, ha exigido esta semana alcanzar unos "mínimos comunes" para abordar de forma coordinada el inicio del nuevo curso escolar.

En la última Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 31 de julio en La Rioja, Sánchez se comprometió a celebrar esa cumbre monográfica para la vuelta al cole. Desde entonces, el silencio. Incluso la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha abierto ahora la posibilidad a que los presidentes autonómicos fueran convocados "a principios de septiembre". Una fecha que los populares consideran del todo inapropiada para preparar con la suficiente antelación una vuelta segura a las escuelas.

Decálogo andaluz

Ante la falta de criterios propuestos por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía ha elaborado ya un decálogo de medidas y de resolución de dudas que puedan tener centros y familias. EL ESPAÑOL ha podido acceder a la documentación.

Entre las pautas a seguir, se recomienda que el alumno use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos por el centro. No será necesario el uso de mascarillas en las aulas aunque no se garantice la distancia de seguridad en el caso de los grupos de convivencia escolar. Estos grupos podrán "socializar entre sí" pero reducirán interacciones con otros grupos.

Imágenes de un colegio durante la pandemia

Los centros tendrán que habilitar varias entradas y salidas mientras que en el recreo se optimizarán los espacios abiertos. No estará permitido el uso de fuentes de agua.

El decálogo andaluz prescribe también que, en el caso de los comedores, se sigan las recomendaciones de la hostelería y se permitan ampliar su espacio y establecer turnos para respetar las medidas de seguridad.

Respecto a los aseos, el Gobierno andaluz aboga por asignarlos por zonas para reducir el flujo de alumnos. Se debe asegurar la existencia continua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. Además, se deberán limpiar y desinfectar al menos dos veces por día.

El plan recoge la opción de flexibilizar el horario según vea oportuno el centro. Respecto a ls actividades extraescolares, los centros podrán suspenderlas "si estiman que aumenta la seguridad para su alumnado".

Por último, entre las recomendaciones dirigidas a las familias, la Consejería andaluza aconseja lavar diariamente la ropa de los alumnos, vigilar su estado de salud y tomar la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.

Caos autonómico

En la Comunidad de Madrid, donde las clases empiezan a partir del 4 de septiembre, tiene previsto presentar su plan el próximo martes, pero este viernes ya avanzó que apuesta por el escenario de semipresencialidad en Secundaria y Bachillerato y grupos burbuja en Infantil y Primaria. Esta comunidad se enfrenta, además, a una huelga convocada por los sindicatos docentes en todas las etapas no universitarias.

En Murcia, la vuelta a las aulas a partir del 7 de septiembre se llevará a cabo también en régimen semipresencial, excepto en la primera etapa de Infantil (de 0 a 3 años), aulas abiertas y Educación Especial, cuyos alumnos volverán de forma presencial. Se prevé además la contratación de 800 docentes y una inversión de 10 millones de euros.

La Comunidad Valenciana, donde se vuelve a las clases el próximo 7 de septiembre, asegura estar preparada para 'vuelta al cole' con un acuerdo alcanzado con la comunidad educativa y una hoja de ruta en la que se contemplan "todos los escenarios", aunque se aboga por la "mayor presencialidad posible" con la movilización de 207 millones de euros para los centros públicos y concertados con el fin de afrontar el próximo curso escolar.

En Castilla-La Mancha, donde el curso comienza el 9 de septiembre, se aboga por la vuelta al colegio presencial, el reparto de un millón de mascarillas, 15.000 profesores sometidos a test y rastreadores específicos.

En Castilla y León las clases empiezan a partir del 9 de septiembre y hasta el miércoles por la presencialidad educativa para el nuevo curso, incluso a partir de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque tiene prevista la digitalización de los centros en caso de aislamiento. Además, se reduce la ratio y se ha contratado a 800 docentes, a los que se les hará PCR.

Navarra, donde el curso escolar empieza desde el 4 de septiembre, contempla cuatro escenarios pero siempre ha tenido en el horizonte la presencialidad y tendrá jornada continua a partir del mes de octubre, sin actividades extraescolares pero con servicio de comedor. Será obligatorio el uso de la mascarilla entre el profesorado y el alumnado a partir de 5º de Primaria pero no entre Infantil y 4º de Primaria que se constituirán en grupos estables de convivencia. Contará con 666 nuevos profesionales más de los previsto inicialmente, con un presupuesto adicional de 47 millones.

Galicia propondrá que el uso de la mascarilla sea obligatorio en todo momento en las escuelas de toda España para profesores y alumnos desde los 6 años. En la comunidad, que arranca las clases el 10 de septiembre no se podrá superar la ratio máxima de 25 alumnos por aula. Se harán test serológicos a todos los profesores que prestan sus servicios en los centros públicos y concertados" a partir de la última semana de agosto.

En Cataluña, las clases arrancan el 14 de septiembre, consideran clave la presencialidad y reservan las clases a distancia cuando se impongan restricciones. También debate el uso obligatorio de mascarillas y las consejerías de Salud y Educación prevén anunciar novedades la próxima semana.

En Cantabria, donde las clases empiezan el 7 de septiembre, se establece grupos estables de convivencia de 25 alumnos en Infantil y Primaria, y primarán al alumnado más vulnerable en caso de que sea necesario. Las mascarillas serán obligatorias desde primero de Primaria y recomendables en Infantil. La región contempla dos escenarios más, hasta la docencia no presencial en función de la pandemia.

En Baleares, donde el curso empezará el 10 de septiembre, se prevé volver a hacer pruebas serológicas al personal de riesgo y vulnerable a la COVID-19 del cuerpo docente. En principio, se prevé la presencialidad para todo el alumnado y grupos burbuja. La mascarilla será obligatoria en clase a partir de 4º de Primaria si no pueden mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y habrá servicios complementarios y extraescolares.

En Asturias, las clases se reanudarán en principio de forma presencial a partir del 10 de septiembre, aunque se siguen evaluando las condiciones más óptimas. Se ha previsto que las aulas hasta 4º de Primaria incluida no tengan más de 20-21 alumnos. Los centros deberán prever medidas en caso de limitación de presencialidad o cierre. También prevé hacer pruebas a todos los docentes con carácter previo.

En Canarias, donde apuestan por la presencialidad, el inicio de las clases se ha retrasado del 9 al 15 de septiembre para que cada centro pueda implementar un Plan Covid-19 y un responsable de su cumplimiento. Se evitarán en lo posible las extraescolares pero sí habrá comedores por turnos.

En Aragón, donde el curso comienza a partir del 7 de septiembre, los protocolos de la 'vuelta al cole' se darán a conocer la próxima semana, aunque en principio el curso será 100% presencial de Infantil a segundo de Secundaria y a partir de ahí se contempla combinar enseñanza presencial con la telemática. Habrá grupos burbuja en Infantil y hasta 4º de Primaria. También habrá servicios de transporte y comedor.

En el País Vasco, donde las clases empiezan el 7 de septiembre, se prevé la creación de "grupos estables" en Educación Infantil y Primaria. Además, el 95,4% de los centros de ESO han optado por hacer un horario de mañana. No habrá extraescolares en las que se pernocte.

En Extremadura, donde el curso arranca el 10 de septiembre, se prevé convocará una mesa sectorial en los primeros días de septiembre para negociar nuevas instrucciones que contemplen diferentes escenarios. En principio, se trabaja para la máxima presencialidad, con bajada de ratio y grupos burbuja.

En La Rioja, la vuelta al cole arranca el 7 de septiembre y se prevé que todos los alumnos vuelvan a clase pero también, a partir de 3º de la ESO, se contempla un escenario alternativo con división de grupos y alternancia de clases presénciales y online.