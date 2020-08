Cierre de filas en Cs con Arrimadas: hasta los críticos apoyan saltarse las primarias con Roldán

La decisión del Comité Permanente de Ciudadanos de sustituir a Lorena Roldán como candidata a la Generalitat en favor de Carlos Carrizosa no ha desatado la tormenta que cabría esperar.

Todo ha acaecido con una inusitada cordialidad. Sin fisuras. Con Roldán felicitando a Carrizosa por su elección y éste agradeciéndole el "paso" dado para "favorecer una coalición constitucionalista". Y, lo más sorprendente, con el silencio de los críticos.

Todos dentro de Ciudadanos han optado por cerrar filas en torno a lo sucedido. Nadie ha alzado la voz contra la decisión de la directiva general de relevar a Lorena Roldán, pese a que fue ella quien ganó las primarias en el verano de 2019 por una amplísima mayoría una vez que Arrimadas abandonó el circuito catalán para hacer carrera en Madrid.

Desde la dirección naranja, han entendido que no es momento para disensos. Tras la reciente vuelta de Inés Arrimadas a la actividad política, el partido liberal pretende asentar su nueva apuesta por la "política útil" en los próximos meses. Y para ello, el partido debe funcionar como un reloj suizo.

Por ello, el partido liberal ha pedido unión en torno a la sustitución de Lorena Roldán y ha puesto en funcionamiento toda la maquinaria para comunicar que se trata de una decisión "consensuada".

Lo cierto es que las malas expectativas electorales del partido más votado en Cataluña en los últimos comicios han forzado a la directiva a buscar un revulsivo. Por eso, Jordi Cañas y el propio Carrizosa fueron planteados como posibles candidatos alternativos. La presencia de Carrizosa en el Parlamento de Cataluña desde 2012 y el actual cargo como eurodiputado de Cañas decantaron la balanza.

Argumentario

El primer paso para evitar dispuestas internar y evitar mostrar debilidades pasaba por construir un argumentario que justificara la decisión y fuese asumido por unanimidad. Y así ha sido.

El argumento al que se ha aferrado el Comité Permanente para justificar su decisión es que Roldán "ostenta ya cargos de enorme importancia a nivel nacional", en referencia al puesto que ejerce como portavoz de Ciudadanos en el Senado y en el Comité Ejecutivo. Algo que no ha supuesto un impedimento hasta ahora.

El otro argumento, que se trata de un paso en pos de propiciar una candidatura constitucionalista conjunta en Cataluña. En este sentido, Lorena Roldán afirmó que "Cs y yo damos este paso en equipo, desde el convencimiento de que facilitará una candidatura conjunta en Cataluña".

La diputada de Ciudadanos en el Parlament también explicó que la decisión busca "dar un vuelvo electoral" a las malas expectativas de Ciudadanos de cara a los próximos comicios.

La mayoría constitucionalista existe, solo hay que unirla. Cs y yo damos este paso en equipo, desde el convencimiento de que facilitará una candidatura conjunta en Cataluña. Ahora, la pelota está en el tejado del PSC y PP. Cuentas con todo mi apoyo para lograrlo, @carrizosacarlos pic.twitter.com/1woSPztsS7 — Lorena Roldán (@Lroldansu) August 20, 2020

"Ahora, la pelota está en el tejado del PSC y PP. Cuentas con todo mi apoyo para lograrlo, Carrizosa", escenificó Roldán en su cuenta de Twitter.

Poco después, el nuevo candidato a presidir la Generalitat por parte de Ciudadanos respondía: "Muy orgulloso de seguir trabajando a tu lado, Lorena, y de contar siempre con tu apoyo y tu compromiso".

Muy orgulloso de seguir trabajando a tu lado, @Lroldansu, y de contar siempre con tu apoyo y tu compromiso.

Gracias por dar este paso para favorecer una coalición constitucionalista en Cataluña. Vamos a darlo todo para sumar fuerzas frente al nacionalismo excluyente 💪 https://t.co/RkZANhoaqM — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) August 20, 2020

"Gracias por dar este paso para favorecer una coalición constitucionalista en Cataluña. Vamos a darlo todo para sumar fuerzas frente al nacionalismo excluyente", zanjó.

Sin críticos

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, uno de los miembros de Ciudadanos más vociferantes en la reivindicación de las primarias como mecanismo de elección de los candidatos, ha optado por evadir las preguntas relativas a la sustitución de Lorena Roldán.

"No tengo nada que añadir a lo que dije cuando me presenté para presidir mi partido. Me presenté y perdí. Mantengo mis opiniones, pero ahora mi compromiso es gestionar esta terrible crisis junto con nuestros socios de Gobierno. Nada nos distraerá de esta tarea", explicó Igea.

No tengo nada que añadir a lo que dije cuando me presenté para presidir mi partido. Me presenté y perdí. Mantengo mis opiniones , pero ahora mi compromiso es gestionar esta terrible crisis junto con nuestros socios de gobierno. Nada nos distraerá de esa tarea pic.twitter.com/iI56Z93VDj — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) August 20, 2020

Igea hacía referencia a las elecciones primarias que se celebraron en Ciudadanos el pasado 8 de marzo, a las que él se presentó con un programa y una propuesta que "aseguraban la participación", pero perdió y "ganó otra opción", la encabezada por la actual presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "Todo lo que dije entonces lo mantengo hoy", sentenció Igea.

Otoño caliente

Inés Arrimadas no quiere fisuras internas ante un "otoño caliente" que se prevé muy tenso por la coincidencia de la crisis sanitaria con la económica, política y social. "Está al cien por cien desde el lunes", cuentan personas de su entorno político.

Por delante, una difícil tesitura. A la más que previsible segunda ola del coronavirus, habrá de sumarse una crisis económica sin precedentes. Con el fin de los ERTE, previsto para finales de septiembre, los 3,4 millones de trabajadores afectados podrían pasar a engrosar de forma definitiva las listas del paro.

Ciudadanos quiere poner todas sus cartas encima de la mesa y volver a mostrarse como un partido capaz de ser útil pese a sus diez escaños. Para esto, aspira a formar parte de las grandes decisiones que deberá tomar el Gobierno de España.

Ciudadanos es el puente que puede unir ahora mismo al PSOE y al Partido Popular. En sus manos está que la configuración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado se amolde a las exigencias de la UE y se aleje de las pretensiones de Podemos y las formaciones separatistas. Por todo ello, desde el partido cierran filas en torno a la sustitución de Lorena Roldán por Carlos Carrizosa.