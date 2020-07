Olona (Vox) pide "mesura" y "reflexión" al PP y avisa: "Sánchez e Iglesias traerán muerte, ruina y paro"

La portavoz y secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, tiende la mano al Partido Popular para que se sume a la moción de censura contra el Gobierno a pesar de su negativa.

Los populares tardaron apenas unos minutos en responder este miércoles al anuncio que hizo en la Cámara Baja el líder de Vox, Santiago Abascal con un rotundo 'no', que lleva a Olona a pedir "reflexión" y "mesura" a los de Pablo Casado. "Este Gobierno no puede permanecer más en su puesto. Quien es parte del problema no puede ser parte de la solución", ha asegurado.

"Moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez. El PP estará siempre en lo importante: salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE", afirmó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que rechazó de plano sumarse a esta moción.

Abascal anuncia una moción de censura al Gobierno en septiembre

Ante esto, Macarena Olona ha advertido al PP que, de no hacerlo, "este Gobierno socialcomunista con Sánchez e Iglesias traerá muerte, ruina y paro" a España.

"Vox quiere darle la voz al pueblo. Este es un Gobierno legal pero ilegítimo. Lo que se prometió a los españoles y votantes del PSOE es distinto porque se ha abrazado a los comunistas", ha afirmado la diputada de la formación de ultraderecha en Cope, que niega que esta moción sea contra Casado. "Eso es incierto", ha remarcado.

"La credibilidad de la moción ya está ganada"

En esta línea, Olona vaticina que "no habrá unos Presupuestos de país" porque solo habrá "ruina y pérdida de soberanía" y que solo hay dos opciones: "o prospera la moción de censura o los que no la apoyen serán interpelados en la calle por no echar a este Gobierno criminal", ha dicho Olona.

Si bien los números no dan para que la moción prospere, Olona ha señalado que solo con presentarla es señal de que "hay oposición, hay alternativa y hay esperanza". "La credibilidad de esta iniciativa ya está ganada por la esperanza que hemos generado", ha opinado.

Y ha emplazado no solo al PP a sumarse, también "a los 350 diputados", incluidos los del PSOE. "Hay un socialismo constitucionalista y críticas contra Sánchez muy agudas que no salen a la luz", ha añadido.

¿Abascal candidato?

A la pregunta de quién liderará la moción de censura, la diputada de Vox siembra la duda de si será o no Santiago Abascal. "Ninguno de nosotros tiene interés en liderarla. Todo está abierto", ha revelado.

Sobre por qué se presentará en septiembre y no antes, Macarena Olona ha explicado que la elección de este mes "no es casual", ya que durante las próximas semanas "hay que preparar la moción". "Yo no me voy de vacaciones, igual que el año pasado", ha apuntado.