Sánchez redobla la presión sobre la Casa Real para que haga algo "ejemplar" sobre Juan Carlos

El presidente del Gobierno hizo una defensa cerrada de la "estabilidad institucional" para mantener "fuerte la democracia" y "robusto" el sistema que sustenta un país en plena emergencia tras la pandemia del coronavirus. En televisión, en directo, Pedro Sánchez volvió a colocar a Felipe VI en la tesitura de "dar pasos" respecto a su padre, Juan Carlos, poniendo la "estabilidad" de las instituciones en solfa.

"A mí no me van a encontrar socavando las instituciones", decía Sánchez como núcleo de sus respuestas a las preguntas de Pedro Piqueras. En una entrevista improvisada en televisión, que no constaba en su agenda, el jefe del Ejecutivo ha tenido que hacer frente a las múltiples crisis que le acechan: la sanitaria, la socioeconómica, la territorial y la que alienta su socio de Gobierno, Pablo Iglesias, la institucional.

Unidas Podemos ha planteado, al menos dos veces desde que forma parte del Ejecutivo, iniciativas para caminar hacia una "república plurinacional".

En una especie de doble juego, Sánchez viajaba en el tiempo para argumentar que "el PSOE es el único partido que fue arquitecto y ha defendido desde hace 40 años el pacto constitucional, la Monarquía parlamentaria". Pero eso "no resta", dijo el presidente, para que "si queremos garantizar la estabilidad de las instituciones, éstas den pasos a favor del sentir de muchos ciudadanos, que las quieren transparentes y ejemplares".

Sánchez pide "pasos" a Felipe VI para "fortalecer" la Monarquía.

"Mi Gobierno defiende la estabilidad", argumentaba Sánchez, "más allá de que somos dos partidos con sensibilidades distintas". Pero, eso sí, el presidente redoblaba la presión sobre la Casa Real, con la que su Ejecutivo lleva meses negociando, para que haga algo "ejemplar" respecto al Rey Emérito, tras las últimas exclusivas de EL ESPAÑOL.

Para Sánchez, defender la estabilidad, "significa transparencia y ejemplaridad". Y por esa razón, tiró de argumentario, celebrando la conducta de Felipe VI quien, "al iniciar su mandato como Rey, hizo bastante por la ejemplaridad y transparencia" de la Casa Real.

"Será bienvenido"

Bastante, pero no suficiente. Porque, como ya cuando calificó de "inquietantes y perturbadoras" las revelaciones de este periódico, instó al Monarca a seguir por esa senda, porque "el Gobierno, todo aquello que haga la Casa Real por favorecer el fortalecimiento de la institución será bienvenido".

El jefe del Ejecutivo, así, ponía toda la presión sobre Felipe VI, y lo responsabilizaba de la posible inestabilidad de la Corona, salvando a su socio de coalición. El PSOE no ha querido impulsar la comisión de investigación parlamentaria impulsada por Iglesias sobre el Emérito, pero nunca ha desautorizado a su vicepresidente.

Aunque, eso sí, Sánchez rechazó el planteamiento de que estos escándalos ponen "sobre la mesa el debate sobre la utilidad de la Monarquía", como defiende Iglesias: "Eso es entremezclar asuntos, lo que necesita este país es dar pasos para confiar en nuestras instituciones".

Qué ha cambiado

El presidente ha recordado dos aspectos fundamentales, a su entender, que contribuyen a esa estabilidad que no abandonó su discurso: "Que la prensa ya no mira para otro lado" y que "la Justicia es igual para todos", en referencia implícita a la noticia de la tarde: el juez del número 6 de la Audiencia Nacional llamó este lunes a declarar como investigada a Corinna Larsen.

La expareja del padre de Felipe VI deberá comparecer en septiembre a cuenta de un posible delito de cohecho en sus relaciones con el excomisario -hoy en prisión- José Manuel Villarejo.

Esas relaciones con lo que Podemos llama "las cloacas", los 100 millones de dólares "regalados" por el rey saudí en 2008 -escondidos en Suiza-, la "cesión irrevocable" en 2012 de lo que al cambio eran 65 millones de euros, cuando Suiza eliminó el secreto bancario... todo eso ha cargado de munición a los de Pablo Iglesias para poner en cuestión "la utilidad de la Monarquía".

Incluso, para manipular las palabras de Sánchez hace un mes y meter al Gobierno en pleno en el "debate" sobre si el Rey actual puede o no sustraerse de los negocios oscuros de su padre "ya que su título es hereditario".