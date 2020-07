Sánchez emplaza a Reino Unido a rectificar "con criterios epidemiológicos" y levante la cuarentena

Pedro Sánchez ha improvisado una entrevista en directo en el día en el que su Gobierno empieza a verse superado por los rebrotes del Covid-19. Tanto, que el experto jefe del Ejecutivo, Fernando Simón, ha llegado a "agradecer" que Reino Unido y Bélgica "recomienden no viajar a España". Según el director del Centro de Emergencias, "es un problema que nos quitan, menos casos importados".

Pero el presidente niega la mayor: "La de Londres es una decisión desajustada", ha afirmado, reclamando a Reino Unido que rectifique "con criterios epidemiológicos". Sánchez ha llegado a asentir cuando se le preguntaba si la cuarentena impuesta por el Gobierno de Boris Johnson es "un mazazo"para el sector del Turismo, "que ha hecho enormes esfuerzos en este tiempo, un ejercicio de responsabilidad para mandar un mensaje de seguridad".

De hecho, en la entrevista en Tele 5 para lanzar mensajes de calma, ha llegado a sugerir que los británicos estarían "más seguros" en Baleares, Canarias, Andalucía o la Comunidad Valenciana que en su país.

Y el presidente lo atribuye a que Londres está "enfocando mal" la medida, "porque más del 64% de los nuevos casos en España se están dando en dos territorios concretos", es decir, Aragón y Cataluña... aunque Sánchez no los nombró. "Y el resto de las Comunidades Autónomas está por debajo de la media española, muy por debajo de la europea y claramente por debajo de la misma de Reino Unido".

Gibraltar y 'brexit'

Sánchez se ha negado a vincular esta decisión del Gobierno de Boris Johnson ni al brexit ni a la reunión de la ministra González Laya con Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, la pasada semana en Algeciras. "Hay una frontera terrestre de España con Reino Unido... y allí no aplican la cuarentena", apuntaba, equivocando el concepto que aún rige con la colonia: "verja".

Hace una semana, el Congreso aprobó que España "aproveche a oportunidad histórica del brexit" para impulsar sus "reivindicaciones históricas" sobre la Roca. Y en aquella cita, la jefa de la diplomacia española emplazó a Picardo a acercarse a España si quiere que su territorio siga bajo el paraguas de la Unión Europea. Fuentes diplomáticas, en conversación con este Gobierno, han preferido "pensar bien" y no vincular estos hechos con la cuarentena impuesta desde Londres.

Reino Unido abandonó la UE este enero, pero 2020 es el año de transición. La colonia británica, en su momento, votó en un 95,91% en contra del brexit y los protocolos negociados entre España y Reino Unido instan a crear una "zona de prosperidad compartida"... pero que eso signifique cumplir los deseos de los gibraltareños, todo, depende de Picardo.

"El Gobierno no quiere entrar en reproches", con Londres, ha insistido en numerosas ocasiones el jefe del Ejecutivo. Eso sí, ha tenido que reconocer que Madrid no fue avisada por Londres con antelación: "No hubo aviso previo, no, nosotros hemos conocido la noticia", ha dicho, "y estamos hablando con las autoridades británicas para hacerles recapacitar".

De hecho, el presidente ha recordado a Johnson que "hay negociaciones en marcha muy importantes en marcha estos días entre Reino Unido y la UE". Es cierto, la semana pasada se retomaron las rondas oficiales para buscar el diseño de la relación entre ambas partes, posterior al fin del año de transición del brexit. "Somos dos gobiernos amigos", ha dejado caer Sánchez, "con intereses económicos y geopolíticos comunes. Antes de reprocharnos, mejor sigamos colaborando".

La ministra de Exteriores, en pleno inicio de su viaje oficial a Turquía y Grecia, se ha encontrado con este escollo político. Según el presidente, Laya "está trabajando para lograr lo que piden los ciudadanos y los mismos turoperadores, que es levantar esta decisión equivocada", ha dicho.

Y es que el sector del Turismo clama por una solución, tras la suspensión de todos los paquetes vacacionales de la operadora británica TUI con España; y la ministra de Trabajo ya ha anunciado que quiere "extender los ERTE" más allá del 30 de septiembre, cuando caducan.

Fracaso de la negociación

El sector y los millones de trabajadores que viven de él, van a perder los ingresos de los cuatro millones de británicos que visitan España cada año. Este lunes, Exteriores ha negociado con Reino Unido, para al menos, salvar a las islas, Baleares y Canarias, de la orden de cuarentena en la vuelta de los viajeros procedentes de España.

A pesar de las quejas de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, ése era el objetivo. Pero es igual, las conversaciones han fracasado, y el departamento de Arancha González Laya no ha querido dar explicaciones a preguntas de este periódico.

Los vuelos a España están siendo un foco de infecciones, tal como ha admitido Sanidad. Oficialmente, se han detectado 195 positivos en 140 vuelos en las últimas dos semanas, "porque mucha gente coge el vuelo incluso con síntomas, para no perder sus vacaciones". Así, con 6.300 contagios más que el viernes pasado -es decir, más de 2.100 infectados diarios-, Aragón es la Comunidad con más nuevos casos pero Cataluña, la que más preocupa.