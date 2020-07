El mundo del toro, ante la "marginación ideológica" de Podemos: "Ordenaron dejarnos sin ayudas"

El mundo del toro denuncia que el Gobierno les ha dejado fuera del plan de ayudas al mundo de la Cultura y acusan en concreto al Ministerio de Trabajo y Economía Social -cartera que ostenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos- de "discriminación ideológica".

En este sentido, 300 profesionales de la tauromaquia -toreros, banderilleros, picadores y mozos de espadas- se reunían este martes frente al Ministerio de Trabajo para llamar la atención de la "situación crítica" que atraviesa el sector taurino, que no ha recibido ayudas económicas por la crisis del coronavirus.

Las movilizaciones, que continuarán este miércoles y jueves, han sido organizadas por la Unión de Picadores y Banderilleros de España (UNPBE). Uno de sus directivos, el banderillero Javier Gómez Pascual, denuncia en conversación con EL ESPAÑOL que el Servicio Público de Empleo Estatal "concedió tres o cuatro ayudas", pero que éstas "fueron un descuido antes de que Podemos se enterara".

"Después, sabemos que ha habido órdenes de Podemos de no conceder más ayudas a los toreros por una cuestión ideológica; es un claro caso de discriminación", aclara el banderillero.

"Hemos llegado hasta este extremo porque no nos queda más remedio después de todas las negativas del Ministerio de Trabajo a reunirse con nosotros", dice el directivo de UNPBE en referencia a las concentraciones convocadas esta semana frente al Ministerio e Trabajo.

El sector de la tauromaquia critica a la ministra de Trabajo por dejarles "de lado" de forma "arbitraria" de las ayudas pic.twitter.com/235qdxZVRE — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 21, 2020

Desde la UNPBE señalan a Yolanda Díaz como principal responsable de esta situación. "El Ministerio de Cultura, que es del PSOE, sí que accedió a reunirse con nosotros. El de Podemos, curiosamente, no", denuncia Gómez Pascual, que asegura que tiene "compañeros acudiendo a comedores sociales o pidiendo dinero a familiares".

"El Gobierno de izquierdas habla alegremente de progresismo, ese término tan manido, pero luego está dejando atrás al trabajador de la industria taurina: a los ganaderos, a los novilleros, a los matadores...", lamenta el banderillero.

"Podría ser prevaricación"

A este respecto, el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha denunciado que Yolanda Díaz "por su sectarismo e ideología, está negando unos derechos a unos trabajadores que lo están pasando mal".

"Yo no soy jurista, pero esto podría ser prevaricación", reflexiona el presidente de la fundación taurina, que admite que no son "el único sector que lo está pasando mal, pero no nos gusta que nos atropellen".

Victorino Martín recuerda el "mantra" del Gobierno de "nadie debe quedarse atrás" y lamenta que "una cosa es predicar y otra dar trigo", en referencia a la desidia del Gobierno para ofrecer ayudas al sector taurino.

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia ha remitido esta semana una carta abierta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que la acusa de ensañarse con los trabajadores del mundo del toro "por el simple hecho de que no le gusta su profesión".

"Muchas familias lo están pasando muy mal. Y usted antepone la política identitaria antitaurina de su grupo político a la justicia. Antepone su política identitaria a la más mínima empatía. Antepone sus políticas identitarias incluso, y esto ya no sorprende a nadie a estas alturas, a la protección de la clase trabajadora", denuncia la misiva.

En la carta, Victorino Martín remata: "No queremos privilegios, no queremos un estatus especial, solo queremos lo que por derecho nos corresponde. Somos ciudadanos con las mismas obligaciones que el resto, pero también con los mismos derechos. Y no vamos a consentir que se nos trate de otra manera".