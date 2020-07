Echenique defiende "con claridad" un pacto de Podemos con el PSE y Bildu en el País Vasco

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que ellos sí quieren llegar a un acuerdo con PSE y EH Bildu para formar un gobierno progresista en Euskadi y lo dicen con "claridad", y ha añadido que el voto el próximo domingo a la formación morada es el único "útil" para lograrlo.



Echenique ha arropado este domingo en Vitoria a la candidata a las elecciones del País Vasco de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, en un mitin celebrado en el Palacio de Europa de la capital alavesa.



En su intervención, que ha comenzado con un saludo en euskera, ha asegurado que en estos comicios solo hay una fuerza política y una candidata que está diciendo "claramente" que tiene que haber un "gobierno progresista" en Euskadi, y ha añadido que le preocupa que PSE y EH Bildu mantengan que no se puede.



Ha recordado que a ellos les han dicho muchas veces eso de que no se puede pero que han demostrado lo contrario. Así, ha afirmado que han llegado al Gobierno de España a pesar de que "bien han tratado de impedirlo" los "grandes poderes económicos y mediáticos", y ha desgranado otros logros alcanzados, como la subida del salario mínimo interprofesional a los 950 euros.



Echenique ha recordado que el PNV es un partido de derechas, y ha hablado de las medidas y acuerdos que durante los últimos años ha llevado a cabo esta formación y que avalan, según él, esa posición.



Ha añadido que jeltzale significa "amante de Dios y de las leyes viejas, de los fueros", y se ha preguntado si hay algún partido de izquierdas que se defina así.



Ha reconocido, sin embargo, que, a diferencia de otras derechas, "con el PNV se puede hablar", aunque ha dejado claro que "menos el PP y Vox, todos los demás son más de izquierdas" que la formación que dirige Andoni Ortuzar.

Índices económico

Echenique ha indicado que aunque en Euskadi los índices económicos son "mejores" que en otros puntos de España, existen "130.000 vascos en situación de pobreza real".



"Esto es un 7 % más que en 2017 y un 46 % más que en 2008", ha añadido el dirigente de Podemos, quien ha afirmado que este dato "no habla muy bien de los que han gobernado Euskadi en los últimos años".



Finalmente ha apelado a la movilización para lograr que Gorrotxategi, que ha calificado de "valiente" que "nunca se ha equivocado de bando", se convierta en la primera mujer lehendakari del País Vasco.



En la misma línea se ha manifestado Gorrotxategi, quien ha asegurado que Euskadi no es el "oasis" que presenta el PNV, porque aquí también hay "sufrimiento" y una "profunda brecha social".



Ha criticado que el PSE solo aspire a "frenar" el nacionalismo del PNV y a EH Bildu a profundizar en este, y les ha acusado de dejar de lado la vertiente de izquierdas que recogen en sus programas y de la que a la hora de conformar gobiernos se "olvidan".



"Nos dicen que no se puede. Nosotras somos el partido del sí se puede. Estamos preparadas, la ciudadanía y nosotras para lograr por primera vez en la historia un gobierno de izquierdas" en Euskadi, ha concluido.



En el acto ha intervenido también la líder de Podemos en el País Vasco, Pilar Garrido, quien ha insistido en que en este momento de crisis por la pandemia de coronavirus es más necesario que nunca ese gobierno de coalición "cien por cien de izquierdas" que ellos defienden y que solo Elkarrekin Podemos-IU puede "liderar".



Todo para acabar con 40 años de gobiernos de derechas en Euskadi al "servicio de las élites" y de la patronal vasca, ha descrito.