El Gobierno "cuadrará agendas para la mesa de diálogo con Cataluña" la segunda quincena de julio

El Gobierno quiere acelerar ya y cuanto antes en dos aspectos: los Presupuestos y la reunión de la "mesa de diálogo con Cataluña". Ambas cuestiones están relacionadas y crean fricción entre los diversos socios de la geometría variable de Pedro Sánchez.

Así, si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se van a presentar la tercera semana de septiembre, tal como avanzaba este martes EL ESPAÑOL, la cita con los responsables de la Generalitat "será este mes de julio", tal como ha anticipado la ministra portavoz María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha quedado claro que "siempre después de las elecciones gallegas y vascas del 12-J", el Ejecutivo central "no tiene problema alguno en cuadrar agendas con el catalán" para reunirse. La clave es "retomar al agenda previa a la catástrofe del coronavirus". Y eso significa "diálogo para arreglar un problema enquistado durante años", o al menos apuntarlo antes de que Cataluña vaya a las elecciones en otoño.

Entonces, cuando ERC esté en una posición mucho más difícil para apoyar los PGE, Sánchez recurrirá a Ciudadanos. "Le agradecemos su predisposición a apoyar las cuentas públicas". Los Presupuestos son "necesarios y urgentes", ha insistido Montero. Y para ellos, el Ejecutivo quiere "también incluir al Partido Popular", al que citó de palabra en su despacho a negociar no menos de cinco veces. "Es imposible reconstruir el país con las cuentas de 2018, y no hay más argumentos que arrimar el hombro entre todos".

Eso sí, lo de que Sánchez llame a Casado sigue provocando urticaria en la ministra portavoz: "No entiendo bien insistir en esa pregunta, hay contactos, más de los que se conocen, y son fluidos". Según Montero, el Gobierno "tiene la mano tendida" y que el PP se queje de que van dos meses sin llamadas del presidente "es agarrarse a una excusa para no negociar unas cuentas públicas que son urgentes para reconstruir el país, crear empleo, servicios públicos de calidad y modernizar el tejido productivo".

Agenda internacional

La ministra portavoz ha elogiado a las Comunidades Autónomas a pesar de los rebrotes, o precisamente por su reacción ante ellos. "Nuestro sistema preventivo está engrasado y funciona", pero ha insistido en que todo "depende de la conducta individual que ha de ser responsable".

Porque la pandemia se sigue extendiendo y acelera en el resto del planeta, tal como ha advertido la OMS. Y por eso el presidente del Gobierno ha viajado a Mauritania nada más acabar el Consejo de Ministros, "para la entrega de un cargamento de ayuda".

Además, Pedro Sánchez tendrá un encuentro bilateral con el jefe del Gobierno mauritano, un país con el que España necesita mantener buenas relaciones, sobre todo en el ámbito de la pesca y de la inmigración. A la Cumbre del Sahel también acude Emmanuel Macron, presidente francés, y el secretario general de la ONU.

Los asteroides

"Lo que hemos pasado nos enseña que la ciencia y la innovación son cruciales para la reconstrucción", ha asentado Pedro Duque en su comparecencia. En el día mundial de los asteroides, comparecía el ministro astronauta, que aspira a ser presidente de la Agencia Espacial Europea (ESA). Lo hacía para informar sobre la situación actual de las investigaciones a nivel nacional e internacional para hallar una vacuna contra el Covid-19. "El momento de invertir en ciencia es ahora".

Pero lo hizo sin poner ninguna novedad real sobre la mesa, salvo un repaso en forma de "informe de situación". Más pareció un paso más dentro de la promoción de miembros del Consejo de Ministros a puestos de responsabilidad internacional que está centrando los debates en estos últimos días. Junto a Duque, se postulan -oficial o aún extraoficialmente- Nadia Calviño, para el Eurogrupo, y Arancha González Laya, para la OMC.

Según el ministro, hay 180 proyectos de vacunas en el mundo, y 12 de ellos en España financiados con fondos públicos. Cinco de esos grupos ya tienen un "candidato vacunal" y están empezando los ensayos en fase preclínica, "en animales", ha admitido Duque. "Hay un caso concreto que causa mucha esperanza generando protección adecuada contra el virus real en esos animales".

Tras muchas peticiones del sector, el Gobierno entró en contacto con laboratorios veterinarios. Y gracias a ello, muchos ya han logrado transformar sus métodos para poder fabricar las vacunas contra el Covid-19 para humanos cuando se desarrollen, "sean españolas o de fuera, ya ha habido contactos".

"La protesta permanente"

El Gobierno tiene salvedades a la lista de 15 países a los que la UE levanta las restricciones fronterizas. Concretamente, España no levantará todavía las barreras a China y a Marruecos. La elaboración de la lista se ha regido, según Montero, "por criterios epidemiológicos y no diplomáticos": la proporción de casos por 100.000 habitantes, la curva en situación descendente y la fiabilidad de los datos han sido clave. Pero si Rabat o Pekín no abren recíprocamente sus fronteras a los españoles, España no permitirá el paso a nuestro país de sus ciudadanos.

En ese sentido, se ha aprobado en el consejo la prórroga de una semana más para el cierre de fronteras no Schengen, y así poder gestionar con calma "con las medidas de seguridad y de control" necesarias antes de levantar las barreras. La ministra ha destacado "todas las medidas de control instaladas, que son las necesarias y útiles" en los aeropuertos.

Más allá de que ese triple control, visual, de temperatura y documental, hayan recibido críticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid -la presidenta Díaz Ayuso ha llegado a calificar Barajas de "coladero"-, el Gobierno los defiende: "Hay quien se instalan en la protesta permanente contra el Gobierno sin importarles que se lleven miles de empresas por delante".

Ley de cadena alimentaria

Medidas en la cadena alimentaria, más justa y equilibrada. Los sectores de la agricultura y la pesca han estado en el centro de la agenda política como actividades esenciales, y han sido grandes pilares de la subsistencia de la sociedad durante el estado de alarma. Han sabido estar a la altura de las circunstancias, pese a las enormes dificultades.

El Ejecutivo ha aproado un real decreto que traspone una directiva europea de hace cuatro años para mejorar las condiciones de trabajo en el sector pesquero. Se eleva la protección a los pescadores exigiendo una calidad mínima en los alojamientos y un contrato con las condiciones explicitadas.

El Gobierno ha aprobado un plan de conectividad que aumente la extensión de la fibra y luche contra la despoblación, y junto con ello tres nuevas titulaciones de Formación Profesional que surtan de trabjadores "a este nuevo mercado laboral, para una economía innovadora y modernizadora".

Y finalmente, el Ejecutivo ha aprobado un decreto para la creación de la figura de funcionario honorario de la Policía Nacional, "en homenaje a los 67.000 miembros del cuerpo". La distinción se podrá entregar a los agentes que se jubilen o a civiles "que se hayan distinguido por alguna acción".