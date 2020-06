Valdivielso, el más longevo en la Guardia Civil: "Los equipos no se remodelan los domingos por la noche"

Santiago López Valdivielso es el director de la Guardia Civil más longevo de la Democracia. Ocupa el tercer puesto si estiramos el ranking a toda la Historia del cuerpo. En ese caso, sólo le superan el propio Duque de Ahumada (1844-1954) y Camilo Alonso Vega (1943-1955), general sublevado en 1936 e íntimo amigo de Franco.

Poco después de hacerse José María Aznar con la presidencia del Gobierno, López Valdivielso, que era diputado por Valladolid y portavoz de la comisión de Defensa en el Congreso, se convirtió en hombre al frente de la Benemérita. Un cargo que mantuvo hasta 2004, cuando el PSOE recuperó el poder.

Se trata, por tanto, de uno de los mejores conocedores del Instituto Armado. A lo largo de la última semana, ha rastreado todas y cada una de las informaciones referidas a lo que ya puede denominarse caso Marlaska. Concede esta entrevista para desmigar sus conclusiones.

"Es una torpeza tremenda", anticipa antes de pespuntar su análisis. Su experiencia le dice que esta "crisis" ha "explotado" de "manera repentina". Reitera que, al contrario de lo que dice el ministro del Interior, "nada tiene que ver con el cambio de equipos".

Fundamentalmente por dos razones: "La comandancia que ostentaba Pérez de los Cobos no es un escalón de mando fundamental en la estructura del cuerpo. No estamos hablando de una jefatura ni de una dirección general. Además, la comandancia de Madrid ni siquiera es de las más importantes. Allí, el 80% de la población pertenece a la jurisdicción de la policía nacional. Por tanto, no se trata de un puesto clave en una hipotética reestructuración".

¿Y la otra razón? Es mucho más prosaica, pero no por ello menos llamativa: "¡Lo cesaron un domingo a las diez de la noche! Ya le digo que esas reordenaciones en los puestos de mando no se hacen de esa manera. A Pérez de los Cobos lo apartaron por no informar sobre el 8-M".

Hay un elemento que "desconcierta" sobremanera a este abogado hoy consejero de varias empresas familiares: el documento oficial que prueba el porqué de la destitución de Pérez de los Cobos. La nota confirma que el Gobierno lo apartó "por no informar del desarrollo de investigaciones".

Ese papel es el reconocimiento de la comisión de un delito

Tal y como informó este periódico, el coronel fue requerido varias veces para que filtrara a Moncloa el informe que la Guardia Civil entregó a la jueza Rodríguez Medel sobre el 8-M. No lo hizo. Se plantó hasta que le costó el puesto.

-Oiga, ¿es normal que un documento oficial mencione ese "por no informar del desarrollo de investigaciones"?

-No dejo de hacerme esa pregunta... Pero, ¿cómo es posible? ¡Es de una torpeza tremenda! Ese papel es el reconocimiento de la comisión de un delito. La policía judicial sólo podía informar a la magistrada.

De ahí que López Valdivielso afirme sin ambages: "El ministro Marlaska mintió". No obstante, y a pesar de la filtración del mencionado documento, el otrora juez reafirmó su versión este martes en el Senado.

-¿Usted puede asegurar que, mientras estuvo en el cargo, jamás ejerció presiones de ese tipo sobre un agente?

-Jamás.

El director más longevo de la Guardia Civil procura que su análisis sea el de la voz de la experiencia, y no el de un político o un activista, por mucho que sea conocida su filiación genovesa. "Es una metedura de pata increíble, pero no veo una mano negra que esté intentando politizar al completo la cúpula de la Guardia Civil".

Lo dice a colación del nombramiento de Pablo Salas como número dos del cuerpo: "Si me hubiera tocado a mí, yo también le habría elegido a él. En el Instituto Armado, eso de los afines y no afines... No es como en la política. La Guardia Civil siempre es leal al poder establecido".

Como ejemplo, pone su decisión al ser nombrado director allá por 1996: "Cuando llegué, cambié a los generales de zona, pero el equipo próximo a la dirección lo dejé tal cual. Me sirvieron con la misma lealtad que a mi predecesor, Ferrán Cardenal de Alemany".

-Estos días se ha empleado con profusión esta etiqueta: "Es el mayor escándalo en la Guardia Civil desde el caso Roldán". ¿Así lo considera?

-Hombre, por lo que se refiere al cese del coronel Pérez de los Cobos, sí. Le pidieron que cometiera una ilegalidad. Pero, en líneas generales, no veo un descabezamiento abrupto e intencionado de la Guardia Civil.

López Valdivielso, justo antes de colgar, arroja esta pregunta: "Si era una reestructuración, ¿por qué todavía no han nombrado un jefe de comandancia para Madrid en sustitución de Pérez de los Cobos?".