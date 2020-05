Aguado discrepa de Simón: "La mejor mascarilla no es la distancia social, es la mascarilla"

Ignacio Aguado cree que Madrid está preparada para pasar a la fase 1. Afirma, de hecho, que "no puede seguir confinada". Asegura que la transición hacia el desconfinamiento se debe hacer mediante el "uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados".Una herramienta que considera imprescindible "como las llaves o la cartera" al salir de casa.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha defendido su utilidad, llevando la contraria al propio Fernando Simón, que este martes aseveró que "la mejor mascarilla son dos metros de distancia". "La mejor mascarilla es la mascarilla", le ha contestado Aguado. "Soy partidario de que se lleve siempre", ha añadido.

En una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE ha criticado que "el propio Gobierno de España está rompiendo la distancia social en en el transporte público". Es por ello que ve tan importante usar mascarillas de manera obligatoria. "Es una herramienta esencial hasta que descubramos una vacuna", ha dicho.

"La actividad económica se pone en marcha y minimizamos los riesgos" con el uso de mascarillas, afirma Aguado. "No hay condiciones para que Madrid no pase a fase 1", ha opinado, alegando que "habrá que empezar a desescalar la situación actual" porque "el confinamiento no va a matar al virus".

Aguado ha manifestado que para controlar la pandemia y los rebrotes en Madrid van a "incorporar a la red de atención primaria 685 nuevos profesionales además de 400 técnicos en salud pública". Su "misión principal será ese rastreado, seguimiento desde el diagnóstico a su domicilio, análisis de entorno y familiares para aislar a los posibles casos de contagio".

Ha destacado "otras herramientas de la Comunidad de Madrid como "un centro de datos" que permitirá "tener una buena foto de lo que está pasando". a ello incorporarán "cientos de miles de test". Según Aguado esto les permitirá "tomar decisiones rápidamente y discriminar, en sentido positivo, a la población en tres grupos: libres de virus, personas contagiadas y personas que hayan generado anticuerpos".

Ayuso, "asunto personal"

Aguado, ha señalado que el apartamento de la cadena hotelera Room Mate en el que se ha hospedado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, desde que comenzó la crisis del coronavirus es "un asunto personal" de ella.

El vicepresidente madrileño asegura que la Comunidad "no ha pagado un duro" del hotel en el que se aloja Ayuso https://t.co/6on9ByxmNk pic.twitter.com/hHanyjyYNy — 24h (@24h_tve) May 13, 2020

"Esto es un asunto personal de la presidenta y si considera que tiene que dar algún tipo de explicación adicional tendrá que ser ella", ha señalado. Lo que ha asegurado es que el Gobierno autonómico no ha pagado "un euro" por esta estancia.

Room Mate emitió este martes por la tarde un comunicado en el que aseguraban que la presidenta pagaría de su bolsillo 80 euros por noche y precisaban que este era el precio al ser un apartamento de larga estancia.