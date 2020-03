La oposición acorrala a Sánchez por el fiasco de los test: "Ese fallo debe tener consecuencias"

Si el miércoles de madrugada el Congreso de los Diputados aprobaba la prórroga del estado de alarma sin ningún voto en contra, un hecho histórico en el panorama político reciente, la oposición rompía la baraja este jueves con el Gobierno, al que ha tildado de "irresponsable" por haber comprado test de dudosa fiabilidad para hacer las pruebas del Covid 19 y, además, hacerlo a proveedores sin licencia.

El presidente del PP, Pablo Casado, adelantaba en el pleno del miércoles a Pedro Sánchez que era el momento de la responsabilidad y que ya vendrían más adelante las responsabilidades por no poner medidas de protección a la ciudadanía antes de que el contagio fuera masivo. Sin embargo, el PP rompía su propia cuarentena en apenas unas horas, cuando supo que los test que el Ministerio de Sanidad había repartido en comunidades como Madrid tenían una sensibilidad del 30% y, por lo tanto, muchos pacientes positivos por coronavirus daban falsos negativos. "Sánchez debe explicar por qué el Gobierno no ha validado los test que ha comprado y no funcionan", criticó sin tapujos el líder de la oposición.

Además, el presidente del PP también ha pedido al Gobierno que explique si ha adquirido el material a una empresa china sin licencia. "Si es cierto, estamos ante una irresponsabilidad que debe tener consecuencias", añadía. Ante las dudas de la homologación de la empresa a la que se compró los test, el Gobierno se defiende con que los que ellos compraron tenían homologación europea.

Tras Casado, todo el PP ha salido en tromba para pedir explicaciones al Gobierno. El secretario general, Teodoro García Egea, ha añadido que "este retraso por la compra errónea de test a una empresa sin licencia por parte del Gobierno supone una grave irresponsabilidad que pagan los ciudadanos. ¿Quién se va a responsabilizar de este grave error?", deja en el aire. "El Gobierno nos pidió lealtad y, a cambio, nos da error tras error. Lealtad, sí. Pero complicidad, no".

"Inadmisible"

En la misma línea se muestran en Ciudadanos, que califican la adquisición de los test falibles como “inadmisible”. “Esto no se puede consentir. ¡Se está muriendo la gente! Hay que comprar con todas las homologaciones y sellos”, trasladan a este periódico desde su grupo parlamentario. “No sabemos cuándo vamos a poder preguntar al Gobierno”, reconocen los liberales. La propia Inés Arrimadas ha comentado sobre este asunto: “No podemos permitirnos pasos en falso en estas crisis. Esto no puede volver a repetirse. El Gobierno debe poner todo el empeño en garantizar el test y material sanitario en condiciones, especialmente para los profesionales que luchan sin descanso contra el coronavirus”.

Los naranjas venían manteniendo un tono mesurado en las críticas a Pedro Sánchez. “Somos un partido de Estado, no es el momento de pedir responsabilidades. Ya habrá tiempo”, aseveró Arrimadas al estallar la crisis. Pero el caso de los test ha soliviantado a los diputados de Ciudadanos, que reiteran: “De verdad, es inadmisible”.

"La tragedia se agiganta"

Vox, aunque también ha apoyado la prórroga del estado de alarma, atacó tambiénn con dureza al Gobierno este miércoles. El tropezón de los test da más munición a los de Santiago Abascal, que expresan así su postura: “Hoy hemos sabido que no funcionan y que se compraron a una empresa sin licencia. Entre sus mentiras y sus negligencias la tragedia se agiganta día a día”.

En el último pleno, el candidato de la extrema derecha pidió a Sánchez las dimisiones de Pablo Iglesias, Salvador Illa y Fernando Simón. En caso contrario, “habrá más muertos y más ruina”. Abascal pide al presidente que, “si no se ve capaz”, “dé paso a un gobierno de emergencia nacional”.