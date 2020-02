"Saldremos a la calle a defender la ciudadanía": Savater y Rosa Díez lanzan la plataforma Unión 78

Rosa Díez y Fernando Savater vuelven a la carretera. El remember será más parecido a ¡Basta ya! -aquella plataforma cívica contra ETA- que a UPyD. Precisamente porque su nuevo proyecto, titulado Unión 78, no albergará ambiciones electorales. Su principal objetivo será convocar "manifestaciones" cuando el Gobierno, "preso de sus pactos con los separatistas", "ponga en juego la legalidad constitucional".

Así lo explica el propio Savater a este diario un par de días antes del estreno en Madrid: "Los ciudadanos deben demostrar al gobernante que no todo está permitido". Prueba de ello, el bautismo de Unión 78, que se producirá el miércoles, justo cuando Pedro Sánchez active su "mesa de diálogo" con Quim Torra.

Reconocidos escritores, abogados, profesores, empresarios y artistas ya colaboran con la criatura de los dos fundadores de UPyD. El listado de participantes será leído durante la ceremonia de inauguración. El manifiesto, al que ha tenido acceso este periódico, afirma: "Lejos de ser una jaula o rémora, la Constitución del 78 es la explicitación legal de nuestra ciudadanía".

Estos "constitucionalistas activos" se dicen "gravemente preocupados por la composición del gobierno, que se apoya en grupos políticos separatistas o vinculados al muy reciente terrorismo". "No sabemos qué deudas estratégicas tienen con ellos (...) Ha llegado el momento de hacer visible en la calle nuestra discrepancia cívica", aseveran en el documento.

Savater, en conversación con este periódico, erige la mesa entre Sánchez y Torra como prototipo de las actuaciones del Ejecutivo que desatarán las concentraciones: "Hay cosas que no se votan porque son la base del sistema. Por ejemplo, la soberanía. Los ciudadanos somos todos, y no sólo unos cuantos".

El filósofo reitera que esta plataforma no pedirá el voto para nadie cuando se acerquen las distintas citas electorales: "No apelamos más que a los ciudadanos. No somos un futuro partido".

¿Y qué tiene de nuevo la plataforma?

En la era del multipartidismo, proliferan las plataformas que echan raíces en la sociedad civil. El ideario de Unión 78 es, por ejemplo, muy similar al de Libres e Iguales, que encabeza Cayetana Álvarez de Toledo.

¿Qué tendrá de nuevo ésta? Responde Savater: "Algunos de los rostros más destacados de Libres e Iguales ostentan cargos de representación política. No ocurrirá así en Unión 78".

El autor de Ética para Amador avanza que la nueva plataforma sacará lustre a la Constitución de 1978, un ensamblaje denostado por algunos movimientos de la izquierda -también Podemos hasta que lo tamizó su entrada en el Gobierno- y por Vox, que rechaza el Estado de las Autonomías.

"Por supuesto que haremos hincapié en la Constitución. Ahí queda nuestro nombre, escogido premeditadamente. La Constitución no es pasado. Une a la gente de antes con la de hoy y la de mañana".