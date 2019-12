Libres e Iguales reivindica en Bilbao "un Gobierno que no manipule ni arrincone la Constitución"

La plataforma Libres e Iguales ha celebrado la Constitución con un acto en Bilbao en el que ha proclamado "alto y claro que no nos conformaremos con ningún gobierno que manipule o arrincone la Carta Magna".

Se ha tratado del primer acto de esta entidad cívica desde su fundación por políticos e intelectuales. Ha sido un mitin de una hora en la plaza del Arriaga de Bilbao, al que han asistido unas trescientas personas. A la misma hora, otra marcha con cientos de personas se celebraba en la Vía Laietana de Barcelona -foco de los disturbios tras la sentencia del procés- mientras dos centenares de radicales se reunían ante la Delegación de Gobierno para quemar ejemplares de la Constitución.

El acto se ha desarrollado sin incidentes, aunque con la zona acordonada con una amplia presencia policial. El filósofo Fernando Savater ha sido el encargado de leer un texto titulado "Por un Gobierno constitucional", mientras que los demás oradores, la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, la exlíder de UPyD Rosa Díez y el escritor Arcadi Espada, han realizado sus propios discursos.



Entre los asistentes estaban varios cargos del PP vascos que han acompañado a Álvarez de Toledo -quien una hora antes había intervenido en un acto propio del PP-, como el presidente, Alfonso Alonso, o la nueva diputada vizcaína Beatriz Fanjul.



El comunicado leído por Savater ha resaltado que la Constitución "nos protege frente a los que se empeñan en fraccionar España en mil nuevos reinos de taifas, frente a los dueños autoproclamados de la única verdad política o religiosa, frente a los que pretenden sustituir los derechos de todos por los privilegios de los que forman el pueblo elegido".



"La Constitución nos hace libres porque establece nuestro común denominador. La Constitución nos hace iguales, porque no le pregunta a nadie de dónde viene, sino cuáles son las reglas para que avancemos juntos. La Constitución reconoce el derecho a decidir, pero nos lo reconoce a todos y a cada uno sobre lo que es de todos: en cambio, no reconoce a nadie el derecho a decidir que los demás no decidan", ha subrayado Savater.

Cayetana: "Reagrupación constitucionalista"

En el mismo acto, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha repetido algunos de los argumentos que ha utilizado en el mitin previo del PP, apostando por una "reagrupación" de los constitucionalistas ante la "metástasis anticonstitucional".

Álvarez de Toledo ha lamentado que "nunca antes había pasado que la celebración del día de la Constitución fuera a las puertas de un Gobierno de sedición". La portavoz del PP también ha tenido críticas para el PNV, al que "algunos en Madrid ven como un partido de Estado, y al lehendakari, como un hombre sensato. Falso".

La exlíder de UPyD Rosa Díez ha explicado que ha acudido al acto, además de por estar con amigos, porque "lo que está en riesgo es la abolición de la Constitución, y porque por defenderla fueron asesinados 857 de nuestros mejores conciudadanos".