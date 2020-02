Iceta: "La solución al conflicto catalán no es que Junqueras pase 13 años en prisión... no, no y no"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que la resolución del conflicto catalán solo llegará por el camino del diálogo y el "reencuentro": "¿La solución a este problema es que Oriol Junqueras esté 13 años en prisión? No, no y no", ha afirmado.

Durante su intervención en la clausura del IX congreso del PSC en las comarcas gerundenses, el primer secretario de los socialistas catalanes ha defendido que hay que compatibilizar la crítica a los líderes independentistas con medidas que ayuden a "curar las heridas" abiertas por el procés.



En este sentido, ha defendido que el PSC tiene que "combatir democráticamente" tanto a independentistas como a "independizadores", siendo estos últimos los que, con sus posturas reaccionarias y recentralizadoras, dan argumentos a los partidarios de la secesión.

👉 @miqueliceta:

"Hi ha independentistes, i també hi ha independitzadors. Nosaltres ens enfrontem democràticament a uns i altres. El camí que enceta el Govern d'Espanya, amb els seus 44 punts de l'agenda per al retrobament, és el bo."#agendaparaelreencuentro pic.twitter.com/tSdCJG3Vtu — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) February 9, 2020



"Esto solo lo podremos arreglar desde el diálogo, desde el respeto y el reconocimiento del otro. No renunciaremos nunca a buscar la solución desde una actitud dialogante, por muy difícil que a veces nos lo pongan nuestros adversarios", ha subrayado.



En este sentido, ha destacado que "a veces se pone difícil" dialogar cuando desde el independentismo se acusa a los socialistas de ser "verdugos y carceleros". "No se produce un clima favorable", ha ironizado.

"Un cambio de mayoría"

"Hace falta un cambio de mayoría en el Parlament de Catalunya, un cambio de rumbo. Queremos ganar para abrir nuevas perspectivas y nuevos caminos", ha destacado el socialista de cara a las próximas elecciones autonómicas catalanas.

Iceta ha opinado que en Cataluña ha habido una década perdida, que va desde "los recortes de Artur Mas a unos presupuestos para 2020 que no revierten estos recortes" y ha criticado que tras este periodo haya en Cataluña una sociedad dividida, una economía debilitada y unas instituciones erosionadas.

"El camino que emprende el Gobierno de España, con sus 44 puntos de la 'agenda para el reencuentro', es el bueno", ha sostenido Iceta, que ha añadido que los socialistas no se rendirán ni renunciarán al diálogo.

También ha ironizado diciendo: "Si yo algún día llego a la conclusión de que he engañado a mis seguidores, que he perjudicado al conjunto del país y además me veo en la prisión, intentaré responsabilizar a otro, a quien sea, el que pase por delante".