Lledoners se convierte en un plató: Junqueras se presenta ante Évole como el profeta del "amor"

"El junquerismo es amor" ha reconocido el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, en una entrevista concedida al programa Lo de Évole desde la cárcel de Lledonders. A continuación, Junqueras ha aseverado que él trata "con educación a todo el mundo y con voluntad de entenderme con todo el mundo (...) pero hay personas que saben que somos absolutamente inocentes de los delitos por los que hemos sido condenados y que a pesar (...) de conocernos desde hace mucho tiempo o han guardado silencio o han aplaudido nuestra cárcel”.

Junqueras ha mostrado su orgullo cuando el periodista le ha preguntado si ha llorado alguna vez en prisión. “No, aquí no, no me da la gana de llorar aquí dentro. No, no me da la gana, es una cuestión de orgullo casi. Aquí no lloro, solo faltaría, no, no, no lo he hecho, si tuviese que hacerlo lo haría, pero no lo he hecho, no lo he hecho”.

Esta es la primera vez, desde que Junqueras fue encarcelado el 2 de noviembre del 2017, que la consejera catalana de Justicia, Ester Capella, de Esquerra Republicana, permite el acceso a las cámaras de televisión a la cárcel para grabar una entrevista con el político.

En referencia a la mesa de diálogo que se que va a constituir este mes de febrero como adelantó este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de su reunión con Quim Torra. Junqueras ha dejado claro que su partido está dispuesto a dialogar y que no se levantarán si no se acepta la petición de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

“Creo que nosotros no nos levantaremos nunca de ninguna mesa que sirva para hablar. Nosotros no renunciaremos a que haya un referéndum de autodeterminación y nosotros intentaremos pactar las condiciones en que se celebra, el cómo, el cuándo, el contenido, la pregunta, la forma de hacerla, las mayorías necesarias, porque siempre hemos estado dispuestos a hacerlo así. Y es posible que en este aspecto nunca haya un acuerdo”, ha subrayado.

En esta línea deja abierta la posibilidad que se produzca una consulta pero que no sea por la autodeterminación. “Es que lo que dice el acuerdo es que solo habrá consulta sobre aquello que se haya acordado, por tanto si no se acuerda un referéndum de autodeterminación pues nosotros seguiremos defendiéndolo y no renunciaremos a celebrarlo”. asegura.

En cambio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido este sábado circunscribir la mesa de diálogo a la "raíz del conflicto político" que es para él "la soberanía" de Cataluña.

Sobre un posible pacto con el PSC para gobernar en Cataluña, el líder de ERC se desmarca de esta posibilidad. “Una cosa es dialogar, otra cosa es gobernar con aquellos que hacen todo lo posible para que tú sigas en la cárcel –sostiene Junqueras–. Ayer el PSC hizo un comunicado aplaudiendo otra vez el 155”, ha sentenciado.

Es conveniente recordar que ERC no ha descartado, por el momento, acordar y pactar los presupuestos generales del Estado con el PSOE por lo que no sería extraño que estos acuerdos se pudieran extrapolar a la Generalitat si republicanos y socialistas obtienen unos buenos resultados en los próximos comicios en Cataluña.