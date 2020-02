Bélgica anunciará el 18 de febrero si anula la euroorden contra Puigdemont

El Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas anunciará el próximo 18 de febrero si anula y devuelve a España la tercera euroorden cursada por el juez Pablo Llarena por los delitos de sedición y malversación contra Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde octubre de 2017, o si por el contrario la mantiene en suspenso.

La defensa del expresidente catalán ha pedido este lunes que la euroorden se devuelva a España por considerar que se emitió de forma irregular sin tener en cuenta su inmunidad como eurodiputado. Por su parte, la fiscalía de Bruselas reclama que se mantenga en suspenso a la espera de que la Eurocámara levante su inmunidad.

En una vista a puerta cerrada que ha durado casi dos horas, los abogados del expresidente catalán y de su exconseller Toni Comín han alegado que "el procedimiento debe anularse porque han adquirido la inmunidad con efecto retroactivo y por tanto en el momento en que se dictó la euroorden y en el momento en que se inició el procedimiento en Bélgica ya tenían inmunidad y por tanto todo es nulo", según ha explicado el letrado Josep Costa.

La Eurocámara ha reconocido a Puigdemont y a Comín como eurodiputados de pleno derecho con efectos retroactivos desde el 2 de julio, fecha de la sesión inaugural de la legislatura, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras. Llarena envió a Bélgica la tercera euroorden contra Puigdemont el 14 de octubre, nada más conocerse la sentencia del procés. Las de Comín y Lluis Puig datan del 5 de noviembre.

Durante la vista, la fiscalía de Bruselas ha pedido que las euroórdenes se mantengan suspendidas, como ya lo están desde el pasado 2 de enero, cuando la justicia belga asumió la jurisprudencia del TJUE. Tras escuchar a las dos partes, el Tribunal ha anunciado que tomará una decisión sobre la anulación el 17 de febrero y la comunicará a las partes al día siguiente, según han explicado fuentes de la defensa.

Además, el juez ha convocado una nueva vista para el 24 de febrero para tratar sobre todo el caso de Lluis Puig, que no es eurodiputado y por tanto no goza de inmunidad, y cuya entrega a España solicita Llarena por los delitos de malversación y desobediencia. Los abogados de la defensa reclaman que su expediente no se separe sino que se trate al mismo tiempo que los de Puigdemont y Comín.

"Nosotros creemos que al ser una única orden nacional e internacional de detención, si la orden es nula por vulnerar la inmunidad, es nula en todo su conjunto", ha alegado otro de los abogados de la defensa, Gonzalo Boye.