González Laya dice ahora que recibirá a Guaidó: "Este Gobierno le reconoce como presidente"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado este viernes desde Rabat que se reunirá con Juan Guaidó este sábado a las 16.00 horas "en nombre de un Gobierno que le reconoce como presidente encargado de Venezuela".

La jefa de la diplomacia española ha apuntado que quiere "buscar soluciones" en su encuentro con el líder venezolano, que horas antes había dejado abierta la puerta a no entrevistarse con Laya. "Pretendemos avanzar para conseguir elecciones libres en Venezuela, no solamente hacernos una foto", ha puntualizado.

La gira europea de Juan Guaidó esta semana se ha encontrado con un invitado ausente. Pedro Sánchez es el único presidente del Gobierno que ha evitado reunirse con el mandatario venezolano durante su tour por el Viejo Continente.

Guaidó ha logrado reimpulsar su perfil internacional un año después de acceder al cargo. Se ha entrevistado con Boris Johnson, Josep Borrell, Mark Rutte, Sebastian Kurz y Angela Merkel, entre otros mandatarios internacionales. Este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, le ha recibido en el Palacio del Elíseo.

Ábalos ha sido "transparente"

Sobre la polémica del encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Laya ha defendido las explicaciones "claras y transparentes" del titular de Transportes. "No ha tenido ningún debate, ninguna conversación con Delcy Rodríguez. No entró en España porque no puede", en referencia a las sanciones de la UE que pesan sobre la mano derecha de Nicolás Maduro.

Rodríguez estuvo el lunes haciendo escala en el aeropuerto de Barajas junto al ministro de Turismo de Venezuela, amigo personal de Ábalos. El también secretario de Organización del PSOE, ha explicado que el encuentro con Rodríguez fue "fortuito" y se limitó a un "saludo forzado por las circunstancias".