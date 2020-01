Mayor Oreja pide "unidad" a la derecha contra quienes buscan la "ruptura de España"

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja advertió este lunes sobre los riesgos que entraña el nuevo Gobierno de coalición al contar de una agenda política marcada por el nacionalismo: "La moción de censura al gobierno del Partido Popular de 2018 se fundamentó en un pretexto, una excusa, la supuesta corrupción, aunque la causa era diferente; seguir las pautas del proceso catalán".

Así se expresó en el coloquio organizado por la Fundación Villacisneros, la Fundación Valores y Sociedad -que él preside- y la Asociación Católica de Propagandistas. Bajo la atenta mirada del actual líder del PP, Pablo Casado, y acompañado en el escenario de Íñigo Gómez-Pineda, presidente de la Fundación Villacisneros; y Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, sostuvo que "cuanto más tiempo pase, mayores dificultades tendremos para concretar una alternativa" a lo que denomina el "actual frente popular".

El exministro y presidente de la Plataforma Europea One of Us aseguró que el nuevo Gobierno estará presidido por aquellos que pretenden la "ruptura" de España y, a su juicio, tiene su origen en el acuerdo de 2004 entre la banda terrorista ETA y el presidente del Gobierno de esos años, José Luis Rodríguez Zapatero. "España va a ser gobernada por un frente, que no es un gobierno de coalición, ni siquiera es solo un gobierno Frankenstein como lo han denominado", dijo.

Aprender de los errores

El político vasco insistió en la "urgente necesidad de ofrecer una alternativa” ante la grave situación política y cultural que se ha instalado en España. Como ejemplo histórico, aludió a la victoria del PSOE en 1982, a la incorporación de la UCD en la refundación del Partido Popular y a los 14 años de travesía que supuso para el centro-derecha recuperar el Gobierno de España: “Esos 14 años tienen que ser hoy 14 meses".

"Cuanto más tiempo pase, mayores dificultades tendremos para concretar una alternativa y, para ello, hace falta más humildad, más grandeza, más generosidad y más sacrificio. En definitiva, mucho más pensar en España que en los legítimos intereses de cada uno de nosotros”.

En este sentido, Mayor Oreja dejó en manos de los partidos políticos “la manera de llevarlo a la práctica para construir esa alternativa que necesita España. Desde estas tres instituciones, tenemos la obligación de ofrecer unas bases ideológicas, culturales y antropológicas al conjunto de la sociedad”.

Por su parte, Bullón de Mendoza comenzó su intervención -en su doble condición de Presidente de la ACdP y catedrático de Historia Contemporánea- reseñando “la actual falsificación que se hace de manera consciente del relato histórico, con el objetivo de utilizar la historia para fomentar el nacionalismo y, ya de paso, condenar el régimen de Franco para camuflar el pasado estalinista de algunos partidos de izquierda, incluido el PSOE".

"Crisis profunda"

Para Bullón de Mendoza, “las leyes de Memoria Histórica pretenden conseguir la desmembración nacional y la presentación de dos bandos, unos muy buenos y otros muy malos”.

En sintonía con Mayor Oreja, el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, aseveró que “España atraviesa una de las crisis más profundas de su reciente historia y, por eso, no es momento de refugiarse en sutilezas ni en medias tintas".

A este respecto, fue más allá del papel que tienen los partidos de centro-derecha: "restaurar el derribo de España que acaba de comenzar es una tarea que no puede ser asumida en exclusiva por los partidos políticos”.

El encuentro, que se desarrolló en el Auditorio Mutua Madrileña en Madrid, busca fomentar el análisis y buscar soluciones para "la profunda crisis de debilitamiento que sufre España", según los organizadores.

Desde que se inició el ciclo de conferencias en 2016, numerosas personalidades del ámbito político y la sociedad civil han participado para analizar la situación de España desde diferentes puntos de vista y desarrollar líneas de reflexión sobre las modificaciones que son necesarias para fortalecer la nación.