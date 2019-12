Valls: "Las sentencias de hoy obligan más que nunca a Sánchez a abandonar esa idea de un pacto con ERC"

"Las decisiones judiciales de este jueves no cambian nada respecto a mi reflexión y discurso: nos imponen aún más claridad". Manuel Valls ha arrancado, contundente, contundente, su intervención en un seminario organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): frente a una audiencia madura, compuesta, mayoritariamente, de ciudadanos de su quinta, el concejal del Ayuntamiento de Barcelona y ex primer ministro francés ha aludido, desde su primer comentario, a la encrucijada política que vive España. Con un claro enemigo delante: lo que él denomina el "nacionalpopulismo" y los nacionalismos. Todo, ha argüido, en un contexto en el que se necesitan los valores europeos "más que nunca".

En el primer asalto, Valls se ha querido referir a las sentencias que aderezan toda la actualidad: las dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras al ser haber sido elegido conforme a derecho como eurodiputado, y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que condena al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación. "Tienen consecuencias políticas: da más fuerza aún al discurso independentista y la pugna entre los dos partidos independentistas".

Pero si algo ha resaltado el que también fuera ministro del Interior en el Gobierno de François Hollande es que estos hechos "obligan más que nunca al PSOE, a Pedro Sánchez, a abandonar esa idea de un pacto con ERC". También "obliga a los constitucionalistas a olvidar los intereses de partido para referirse solo a los de España y los españoles". Siempre, ha aducido, desde el burladero político. "Como soy ex primer ministro, tengo que respetar más que otra persona la separación de poderes", ha explicado.

"Los intereses del PP y PSOE no son nada"

Valls ha glosado el centro como actor necesario para cualquier democracia, sobre todo en los tiempos actuales, en un contexto de contrapesos políticos. "El bipartidismo, PSOE y PP, mantuvo ese equilibro. Lo que se vive hoy no es una falta de centro, sino de centralidad". "Pueden nacer nuevos partidos, pero con la lección de Ciudadanos: cuando te alejas de tus valores constitucionalistas, europeístas -para intentar liderar la derecha y pactar indirectamente con Vox-, pierdes tu alma, tus valores. El PSOE si va a alianzas con ERC va a perder su utilidad en el debate público", ha indicado.

El reto está, a sus ojos, en cómo se defienden "esos valores centrales". "¿Cómo hacerlo, con pactos entre los partidos constitucionalistas, ya sean pactos de Estado, de Gobierno, de coalición?", se ha preguntado. "Lo que sea. Pero que defiendan la Constitución, Europa", ha matizado el concejal barcelonés. "Todos tenemos que hacer esfuerzos. Hoy la urgencia reside, sobre todo para el PSOE y el PP, en comprender que sus intereses no son nada frente a los [intereses] de España".

También se ha referido ampliamente Manuel Valls sobre el auge y caída del que fuera su padrino en la política española: Albert Rivera. "Es un caso único de cómo destruir en 6 meses un partido que lo tenía todo en sus manos", ha concretado. "Podíamos tener, desde este verano, una coalición, un Gobierno o un pacto indirecto o directo entre PSOE y Cs. Era posible", ha ahondado. Porque "ya hubo un Abrazo [en referencia al llamado pacto del Abrazo que rubricaron ambos partidos en 2016], con medidas concretas".

"Rivera tenía una gran responsabilidad frente al separatismo: pensar la estrategia para dentro de 15 años", ha aducido. Así, y en la actualidad, el edil considera que "si se pacta con ERC, si no se actúa, la consecuencia será que en 15 años habrá una mayoría independentista. Y será muy difícil" luchar contra ella.

Advertencias a Pablo Casado

Por eso, también se ha referido a la propuesta que ahora enarbola Ciudadanos a través de su nueva líder, Inés Arrimadas -de la que ha afirmado que tiene "sintonía personal" y "gran respeto político"-. "Saludo la vía Arrimadas, pero con diez diputados qué puedes hacer, si no suma", ha suspirado. "¿Un Gobierno apoyado con Podemos, PNV…? No es fácil. Por eso tendría que entrar en el juego Pablo Casado y el PP. Pero qué error estratégico cometió Cs", ha reiterado.

Sobre el presidente popular y líder de la oposición, Valls ha querido incidir en que su "destino personal es menos importante que el destino de España". "Pablo Casado, que sí piensa, que es el político que más escucha y que tiene por delante recuperar un partido hundido -ha valorado-, tiene que ver que, si piensas únicamente en tu partido, puede pasarte lo que a Albert Rivera", ha alertado.

"Con lo que está pasando este jueves con las sentencias, se puede provocar el auge de Vox. [Angela] Merkel lo ha entendido perfectamente. No comparo Alternativa por Alemania con lo que es Vox. Pero no te juegas la piel del partido, sino la de España. El PP tiene esa responsabilidad por haber gobernado España", ha manifestado. "La idea de repetir elecciones otra vez creo que sería una barbaridad. Hay países que lo hacen, Israel, que tienen la capacidad de aguantar eso porque tienen un proyecto nacional muy claro. No sé si es posible aquí", ha afirmado Valls.

Así, ha creído que "el debate debería plantearse de otra manera. Inés Arrimadas no lo bloquea totalmente: no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, pero tiene una propuesta. No es normal que Pedro Sánchez y Pablo Casado no se hablen, que no tengan contactos directos".

Para Sánchez, finalmente, también ha tenido unas palabras. "No todo vale por mantenerte en el poder", ha considerado. "Los españoles no son tontos. Alguien que te dice que no va a dormir por Podemos y gobiernas con él dos días después... Cuidado", ha observado. "Sobre todo si entregas tu gobernabilidad a un partido independentista. Puedes hablar con todos y buscar soluciones de convivencia, pero es mucho peor que lo de Aznar o González con Pujol", ha estimado.

"Es difícil gobernar y es él el que tiene que ser el presidente del Gobierno. Tiene, además, el encargo del Rey. Pero tiene que abrir el debate", ha creído Manuel Valls. "Ya sé cuáles son las consecuencias con Podemos, pero Podemos también tiene sentido de Estado. Pablo Iglesias es un hombre inteligente", ha finalizado.