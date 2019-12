Vox propone matar a los perros que nadie adopte

La grupo municipal de Vox en Zaragoza ha propuesto replantear el "protocolo de actuación" con los animales "inadoptables" en el Centro de Protección Municipal (CMPA). Y, entre ellos se incluye a los perros "sin raza reconocibles, viejos, enfermos y potencialmente peligrosos".

Julio Calvo, concejal del partido de Abascal en la capital aragonesa, ha asegurado en la Comisión de Cultura local que sacrificar a los perros que no encuentran familia que les adopte “es una práctica más aconsejable que el mantenimiento en las condiciones penosísimas en las que se está manteniendo durante años a estos animales”. "No tenemos que escandalizarnos" por "una práctica que se lleva a cabo en muchos sitios", ha insistido Calvo, veterinario de profesión.

El sacrificio de estos perros, dice Vox, sería "una práctica mucho más aconsejable desde el punto de vista humanitario que el mantenimiento en las condiciones penosísimas en las que se están manteniendo durante años". El sacrificio, aseguran desde el grupo municipal, sería una práctica "indolora".

"Yo lo he dicho muchas veces, las condiciones en las que se encuentran en este centro no son las de una cárcel, son las de un campo de concentración. Están en condiciones realmente inhumanas", ha añadido el edil de Vox, en referencia a las condiciones del centro de animales de Peñaflor.

"No hay que matarlos"

Desde Podemos han rechazado la posición de Vox. La consideran inviable. Matar nunca es una solución, cámbialos a la perrera nueva, mejora sus condiciones de vida, y no te pongas en plan gasificador para decir que se haría para evitar costes. Porque sean viejos no hay que matarlos, no lo vamos a permitir", ha defendido Fernando Rivarés, concejal Podemos Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza.

La propuesta también fue comentada por Pablo Echenique, dirigente de la formación morada, que arremetió contra Vox asegurando que sus miembros son "malas personas".

"Vox plantea matar a los "perros inadoptables" que hay en la perrera de Zaragoza por el gasto que suponen para el Ayuntamiento. Esto ya no tiene que ver con la ideología. Son malas personas", escribió Echenique en su cuenta de Twitter.