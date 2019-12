Arrimadas: “Le he pedido a Sánchez que haga Historia con un pacto PSOE-PP-Cs”

La reunión entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez no ha arrojado ninguna novedad. La portavoz de Ciudadanos le ha exigido al presidente del Gobierno que rompa su acuerdo con Podemos y selle un "gran pacto constitucionalista entre PSOE-PP-Cs". Un ruego que el socialista no ha atendido. Según la diputada por Barcelona, el presidente del Gobierno le ha transmitido que no se plantea romper con Pablo Iglesias.

"Le he pedido que haga Historia... para bien. Coincido con el Sánchez de hace varias semanas. Un Gobierno con Podemos y los nacionalistas no dejaría dormir al 95% de los españoles", ha ironizado Arrimadas en la rueda de prensa posterior. "¿Os imagináis que el vicepresidente asumiera que hay presos políticos?", ha incidido la líder naranja.

Arrimadas, no obstante, ha aclarado que tampoco votará a favor de Sánchez si rompe con los nacionalistas. En más de una ocasión, la dirección de Ciudadanos ha insistido en la "incompatibilidad" de Podemos con el "ADN liberal".

A pesar de lo infructuoso del encuentro, Arrimadas se muestra ligeramente optimista. Ha asegurado que la vía del "acuerdo constitucionalista sigue abierta" porque Sánchez "no tiene, de momento, otros apoyos".