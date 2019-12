Rufián justifica el plantón al Rey por "legitimar los palos" del 1-O y su "nefasto" discurso del 3-O

El Rey finaliza este miércoles la ronda de consultas para la investidura con reuniones con 18 dirigentes políticos, entre los que no estarán ni ERC, EH Bildu, BNG ni la CUP. Estos cuatro partidos plantarán al monarca y han declinado entrevistarse con él, algo que no es una novedad.

Si bien no es la primera vez que ERC no acude a La Zarzuela, es llamativo que esta vez no lo haga cuando es el socio más codiciado para la formación de Gobierno. Todos los focos están puestos en sus 13 diputados y en las reuniones que PSOE y ERC han mantenido en las últimas semanas para encauzar las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Ante su ausencia, varias son las voces críticas con este gesto de los republicanos con el monarca, a lo que su portavoz en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha respondido el mismo día que debía reunirse con el Rey.

"ERC no irá a Zarzuela a ver a Felipe de Borbón", deja claro Rufián en un mensaje en Twittter en el que recuerda que "no lo hicimos hace cuatro años cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell". Tampoco lo hicieron "tras el nefasto discurso del 3-O (de 2017) que legitimaba los palos del 1-O". "Y no lo haremos hoy", deja muy claro.

ERC no irá a Zarzuela a ver a Felipe de Borbón.



No lo hicimos hace 4 años cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima Presidenta del Parlament Carme Forcadell, no lo hicimos tras el nefasto discurso del 3O q legitimaba los palos del 1O y no lo haremos hoy. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 11, 2019

¿Hay obligación de acudir a las consultas del Rey?

No es la primera vez que un partido político se niega a reunirse con el Rey, pero sí es la primera vez que lo hace una formación política imprescindible para la formación de Gobierno.

Esta tarde finaliza la ronda de consultas y se prevé que el monarca proponga un candidato. Tomará la decisión sin saber cuál es la postura de cuatro partidos y de sus 21 escaños, 13 de ellos de ERC.

Ante es plantón 'colectivo', muchos se preguntan si la ley obliga o no a acudir a las consulta. De hecho, es una obligación impuesta por el artículo 99.1 de la Constitución y en defensa de esto trabaja Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional con el que ha conversado EL ESPAÑOL.

"Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno", dice este artículo. "Es obvio que no se van a llevar a nadie esposado a ver al Rey. Pero lo que no puede hacer un partido con representación en el Congreso es saltarse las normas", explica Ruiz Robledo a este medio.

"Es obvio que no se van a llevar a nadie esposado a ver al Rey. Pero lo que no puede hacer un partido con representación en el Congreso es saltarse las normas", explica Ruiz Robledo a EL ESPAÑOL. "Saltarse esas reglas tiene un coste", añade el catedrático. "Esto no es el cumpleaños del Rey, al que vas si quieres y si no, no. No es un tema de cortesía. Lo estamos convirtiendo en una cuestión de educación, cuando es una cuestión de obligaciones constitucionales". El coste que menciona Ruiz Robledo es político. Y la responsable de cobrárselo debería ser, en su opinión, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.