Sánchez regresa a la Declaración de Pedralbes y acepta negociar con Torra "el futuro de Cataluña"

La reunión acabó con un comunicado que cupo en dos tuits (y sobraron 119 caracteres) y comenzó dando esquinazo a la prensa. Por segundo día consecutivo. El PSOE y ERC habían anunciado que el tercer encuentro de ambas formaciones de cara a la investidura se celebraría a las 12:00. Pero ni comenzó a esa hora ni era el tercero. Los mismos negociadores se habían visto, en total secreto, el día anterior. La noticia sólo trascendió cuando fue adelantada por El Periódico. Este martes, jugando al despiste, ambos partidos revelaron que llevaban una hora reunidos exactamente una hora antes del inicio teórico del encuentro.

La opacidad es máxima. Tras ella se esconde el "optimismo" que expresan abiertamente los dirigentes de Unidas Podemos y con más cautela los socialistas. Pero nadie es capaz de explicar qué indicios llevan a la esperanza, más allá de considerar la duración y total discreción de los encuentros el signo de que la negociación va bien. Nadie es capaz de justificar si el optimismo es una proyección que surge de la necesidad o la constatación de avances concretos. En ERC constatan que el PSOE muestra voluntad real de llegar a un acuerdo, pero en público sus dirigentes lo sitúan en enero. Y nada más. De momento.

Se cumple un mes del anuncio de un preacuerdo para un Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE y el hermetismo es total. Sin embargo, el comunicado de este martes sí ofrece una frase con fuertes paralelismos, que acerca al PSOE a las tesis de ERC.

Las fases y las palabras

Durante la campaña electoral, Pedro Sánchez empleó un tono muy duro contra el partido de Oriol Junqueras y, en especial, contra Quim Torra y Junts per Catalunya. Entonces, el líder del PSOE hablaba continuamente de una crisis "de convivencia" que los partidos independentistas habían creado, situándose fuera de la legalidad. Todo cambió tras las elecciones.

El comunicado que el PSOE emitió (por separado) tras su primera reunión con ERC, el 28 de noviembre, constataba la existencia de un "conflicto en Cataluña". No un "conflicto político entre Cataluña y España", como a diario lo describen JxCat y ERC, pero las posturas se iban acercando. La segunda reunión, el 3 de diciembre, produjo un texto pactado. Por primera vez, PSOE y ERC hablaban el mismo idioma para añadir, entre otras cosas, el apellido "político" a la palabra "conflicto". Ese día, en Cataluña había "un conflicto político", sin especificar cuál.

Este martes, el PSOE fue un paso más allá al aclarar que hay un "conflicto político sobre el futuro de Cataluña" y que hay que "abordarlo". La retórica se va pareciendo, cada vez más, a la de ERC, que no en vano suscribe de nuevo el comunicado. La expresión "futuro de Cataluña" es lo suficientemente vaga para que cada partido proyecte lo que quiera, pero la intensidad que invierte el independentismo es infinitamente más elevada que la habitual en los partidos constitucionalistas, que no tienen ninguna duda sobre dónde está el "futuro de Cataluña": en España. El asunto no suele generar ningún "conflicto", ni siquiera en el plano de lo teórico, a PSOE, PP o Ciudadanos.

Regreso a Pedralbes, un paso antes del relator

Esa expresión puede encontrarse también en la conocida como Declaración de Pedralbes, la cita entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña de diciembre pasado que consistió en una reunión entre Sánchez y Quim Torra y otra entre ministros y consellers. Entonces, Sánchez y Torra dejaron por escrito que "coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña", como ahora.

La reunión fue muy controvertida, ya que después dio paso a la propuesta del PSOE de crear una mesa de negociación entre partidos que contase con la figura de un "relator". PP, Ciudadanos y Vox se manifestaron juntos en la plaza de Colón. Barones y diputados socialistas pusieron el grito en el cielo. Todo descarriló y Sánchez convocó las elecciones del 28 de abril.

Un análisis comparado de la Declaración de Pedralbes y el comunicado de este martes arroja más claves. El de ahora incluye una referencia no presente en los últimos textos de PSOE y ERC: el deseo de "abordar" el conflicto "desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo".

La frase no es vana, ya que Sánchez no le coge el teléfono a Torra desde la violencia en las calles de Barcelona que siguió a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. ERC reclama una mesa de negociación institucional, entre "los Gobiernos de Cataluña y España", por lo que el papel de Torra parece claro y está llamado a incrementarse. Al mismo tiempo, en el Parlament de Catalunya, JxCat (el partido de Torra y Carles Puigdemont) retiró ayer una moción sobre la independencia que el Gobierno vería como un desafío institucional. La frase sobre el "respeto institucional mutuo" cobra sentido por ambas partes.

Las ausencias en el comunicado

En la Declaración de Pedralbes, sin embargo, se incorporaban muchas reservas de ambas partes a las posiciones del otro, algo que en este caso no aparece. Tampoco figura el marco legal de las negociaciones sobre "el futuro de Cataluña", que en Pedralbes era la "seguridad jurídica", una expresión deliberada y diferente de la Constitución o el Estatuto que los independentistas quieren superar.

Con todo, la categoría de ambos textos es radicalmente distinta. ERC y el PSOE negocian los términos de otra negociación, la de los Gobiernos, mientras que Pedralbes era ya un foro entre Ejecutivos. Con el comunicado de este martes, Sánchez ha vuelto a Pedralbes, aunque varios capítulos (o pantallas, que dicen en Cataluña) antes de cualquier negociación institucional, que llegaría tras la investidura.

La demora y la opacidad en las negociaciones entre el PSOE y ERC está comenzando a impacientar a algunos dirigentes socialistas. El presidente de Aragón, Javier Lambán, advirtió de que ERC es "un partido indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España". El de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también cargó contra los independentistas, a los que consideró unos "desestabilizadores" de España.

Comunicado conjunto PSOE-ERC (10/12/2019)

"PSOE, PSC y ERC hemos mantenido la tercera reunión en Barcelona en un clima de cordialidad.

Constatamos avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo.

Durante la reunión se ha abordado la recuperación de derechos sociales, civiles y laborales, donde destacamos coincidencias notables".

Declaración de Pedralbes (20/12/2018)

"Tras la reunión celebrada hoy entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, y miembros de ambos gobiernos, se señala lo siguiente:

Coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. A pesar de que mantienen diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución, comparten, por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana.

Por ello, y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica.

La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible".