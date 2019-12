Puigdemont no descarta presentarse a la Generalitat si el TJUE le reconoce la inmunidad

Carles Puigdemont y Quim Torra habían prometido una comparecencia conjunta en Bruselas, pero al final han dado la espantada ante los periodistas. Los cargos electos de JxCat han celebrado este lunes una reunión en la capital comunitaria para coordinar su posición de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Una posición que, según se había anunciado, iban a detallar el presidente de la Generalitat y su antecesor, fugado en Bélgica desde octubre de 2017. Media hora antes de la rueda de prensa, los responsables de comunicación del partido han informado sin dar más explicaciones de que ninguno de los dos comparecería, lo que ha provocado la protesta de los redactores.

En su lugar, Puigdemont y Torra han mandado a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y al presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, para informar de los resultados del encuentro. A la espera de una nueva reunión con el PSOE, la postura del partido de Puigdemont sigue siendo la misma: votarán que no a Sánchez a menos que acepte una salida para los políticos presos y una mesa de diálogo en la que se hable del "derecho de autodeterminación", con un "mediador internacional" para que dé "garantías de cumplimiento de cualquier acuerdo", ha explicado Borràs.

La portavoz de JxCat ha lanzado además una advertencia a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) contra cualquier tentación de cerrar un acuerdo de investidura con Sánchez que deje fuera a los de Puigdemont y Torra. "No utilizamos esa terminología de traidores o no traidores. Cada cual toma sus decisiones de acuerdo con aquello que considera que es más oportuno y con el compromiso que tenga con los electores. Nosotros dijimos que no íbamos a dar nuestros votos a cambio de nada", sostiene Borràs.

Pero a continuación, la líder de JxCat ha resaltado que cualquier negociación con el PSOE, "si busca soluciones para Cataluña, tendrá que tener presentes a todos los actores implicados en la situación y por tanto a todos los partidos independentistas". "Difícilmente se llegará a ninguna solución dejando al margen al principal grupo independentista en el Parlamento de Cataluña y que ostenta la presidencia de la Generalitat", ha avisado Borràs dirigiéndose a ERC.

El fallo sobre la inmunidad, punto de inflexión

¿Un pacto entre el PSOE y el partido de Oriol Junqueras tendría como consecuencia la ruptura del Gobierno catalán y la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña? Los dirigentes de JxCat sostienen que su objetivo es tratar de agotar la legislatura, que se encuentra ahora en su ecuador, y aprobar los Presupuestos. Pero tampoco descartan ninguna alternativa. E insisten en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad de Junqueras, que se hará pública el 19 de diciembre, podría ser un precedente que abra un "nuevo escenario" para Puigdemont.

Un fallo que admita la inmunidad "sería un reconocimiento a la lucha que está llevando a cabo el presidente Puigdemont en el exilio", ha subrayado Batet. "Una lucha constante para que se le reconozcan sus derechos políticos, que han sido vulnerados. Sería la constatación política de que resistiendo ganamos. Sería una victoria política muy importante. Habría libertad de movimientos", asegura.

Los independentistas tienen todas sus esperanzas puestas en que la sentencia del TJUE siga la recomendación del abogado general, según la cual los eurodiputados gozan de inmunidad desde el momento de su elección y no se les pueden imponer requisitos extra como el acatamiento de la Constitución previsto en la ley española.

"El escenario de la justicia europea podrá marcar un punto de inflexión que naturalmente condicionará la legislatura tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso de los Diputados", sostiene Borràs.

¿Volvería a presentarse Puigdemont como candidato a la Generalitat si el TJUE reconoce esta inmunidad? "El presidente Puigdemont es nuestro candidato. El presidente Puigdemont es el presidente legítimo al que el 155 expulsó de donde le correspondía estar y donde la ciudadanía, a través de sus representantes en el Parlamento catalán, le había ubicado. Por tanto de manera permanente él es nuestro candidato, pero no se ha hablado de este escenario porque veremos cuando tenga la inmunidad", ha respondido Borràs.

Además, los portavoces de JxCat resaltan que "a día de hoy", Puigdemont sigue siendo diputado del Parlamento catalán y desde que se activó la tercera euroorden del juez Pablo Llarena "no está en suspenso sino que ha recuperado todos sus derechos políticos". Es decir, tampoco descartan intentar la investidura del ex presidente sin elecciones si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilita a Quim Torra por desobediencia por negarse a quitar la pancarta de apoyo a los políticos presos durante la campaña del 28-A.

En todo caso, Torra tampoco espera que el desenlace definitivo sobre su inhabilitación llegue a corto plazo. Artur Mas estuvo año y medio sin sentencia firme de inhabilitación por desobediencia, según ha recordado Batet.