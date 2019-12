ERC enfría las prisas del PSOE: "Si hay acuerdo, será en enero" y si Sánchez cumple lo exigido

La portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha rebajado las expectativas del PSOE para lograr una investidura antes de fin de año. Este plan revivió, al menos de palabra, durante los actos de celebración del 41º aniversario de la Constitución Española, el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. Allí, el presidente en funciones dejó traslucir que era posible y "urgente" tener un "gobierno cuanto antes. Sin embargo, Vilalta ha dejado claro este lunes que "parece que el posible acuerdo deberá ir a enero".

La también miembro de la mesa negociadora abierta entre ERC y el PSOE, ha afirmado que "las posiciones están alejadas", y que "es necesario que el PSOE acceda a constituir una mesa de negociación como la que proponemos para construir la solución democrática ".

Es más, para Vilalta, es clave que los socialistas comprendan que ERC no está negociando una investidura, sino la mesa bilateral que reclaman: que trate sobre la autodeterminación, sobre la amnistía de los condenados por el procés, que tenga un calendario conocido y que cuente con garantías de cumplimiento de los acuerdos.

"Iremos a la próxima reunión con tres objetivos", ha aclarado en rueda de prensa. "El primero, concretar la mesa de negociación entre Cataluña y España; el segundo, exigir respeto a las instituciones catalanas y sus máximos representantes; y el tercero, reiterar que hay que poner fin a la vía represiva".

Según Vilalta, los contactos, que se retomarán este martes en Barcelona por primera vez, "son para hacer posible una mesa de negociación entre Cataluña y el Estado español, que debe servir para resolver democráticamente el conflicto político", pero que "las posiciones, de momento, están alejadas".

"No estamos aquí para negociar una investidura", ha insistido la portavoz independentista, "estamos aquí para conseguir el instrumento que es la mesa de negociación". Los republicanos entienden que Sánchez deberá ser consciente de que su permanencia en Moncloa, así, dependen de que se den "estas condiciones". Porque en caso contrario, "a nosotros no nos temblarán las piernas para mantenernos en el no".

ERC sabe que no va a encontrar una oportunidad como ésta. Y por esa razón trata de exprimir a la contraparte. Entre otras cosas, por la presión que sienten desde el lado de JxCat, la otra pata separatista del Govern, que este lunes reunía a su cúpula en Bruselas por orden del expresidente huido Carles Puigdemont. "El PSOE tiene la oportunidad de demostrar que se puede abandonar la vía de la judicialización y activar la política para resolver el conflicto político, como no hizo el PP", ha dicho Vilalta.

Para los republicanos, "la única vía posible es la política. Nos sentamos con el PSOE para empezar a hablar de futuro y llevar a la mesa de negociación los grandes consensos de Cataluña: el fin de la represión y el derecho a decidir".