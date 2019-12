Los líderes de CCOO y UGT visitan a Junqueras para pedirle que facilite la investidura de Sánchez

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han visitado en la cárcel al líder de ERC, Oriol Junqueras, que cumple condena por sedición, y a quien han trasladado la necesidad de que se conforme un Gobierno progresista que avance en políticas sociales.



Ambos sindicatos han confirmado a Efe que, tal y como adelanta el diario El País, Pepe Álvarez visitó a Junqueras el pasado jueves en la prisión de Lledoners en Barcelona, mientras que Sordo acudió el pasado lunes a entrevistarse con el líder de ERC, formación cuyos votos son clave para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno.



Desde UGT explican que el encuentro estaba agendado desde antes de las elecciones del 10 de noviembre y recuerdan que Pepe Álvarez ya ha visitado en otras ocasiones en la cárcel a Oriol Junqueras.



Fuentes del sindicato señalan que el objetivo era trasladar cuestiones sociolaborales -reforma laboral, pensiones, precariedad del mercado de trabajo o salario mínimo- así como la necesidad de un pacto de las fuerzas progresistas que permita un Gobierno que ponga en marcha políticas sociales.



El objetivo, añaden, no era convencer de la necesidad de pactar con el PSOE y aclaran que no ha habido "mandato ni indicación" desde el Gobierno sobre este encuentro.



Álvarez ha explicado además en sendas entrevistas en Onda Cero y la Ser que su interés estaba en conocer de primera mano las opiniones de ERC ante un proceso como el que vive el país en este momento, y ha negado que acudiera a pedir a Junqueras su abstención en la investidura de Sánchez.



Según el secretario general de UGT, que se declara contrario a la autodeterminación y a un referéndum en este momento en Cataluña, su papel no es "pedir nada" ni tampoco de mediación, sino recalcar la necesidad de un pacto de fuerzas progresistas, entre las que incluye a ERC porque "con su voto puede cambiar leyes que beneficien a la mayoría".



Desde CCOO también confirman el encuentro de Unai Sordo con Junqueras este pasado lunes y subrayan igualmente que no habido indicación de ningún tipo desde fuera del sindicato. El sindicato recuerda, tal y como vienen reclamando desde hace meses, que su mensaje pasa por la necesidad de contar con un Gobierno progresista que avance en políticas económicas y sociales como la reforma laboral o las pensiones.