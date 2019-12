Vox impedirá que Ciudadanos tenga un puesto en la Mesa del Congreso

Vox ha comunicado a Ciudadanos que no colaborará para que tengan un puesto en la Mesa del Congreso. Este lunes, el PP ha hecho una propuesta de reparto en la que se quedan con dos y conceden uno a Vox y otro a Cs. Para los de Santiago Abascal, en voz de su secretario general, Javier Ortega Smith, esto es injusto y son dos los asientos que les corresponden, por lo que no están dispuestos a facilitar la presencia de los liberales en el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

Ortega Smith ha indicado que están estudiando la oferta de los populares, pero ha remarcado que en su formación quieren tener en la Mesa "lo que les corresponde" como tercera fuerza política en número de escaños, con 52. Cs tiene 10. "Hagan ustedes las cuentas", ha dicho a los periodistas, quienes le han preguntado cuáles son las suyas. "A mí me sale como mínimo dos, y si no, no tendremos lo que nos corresponde", ha concluido.

