"Transición" es la palabra que más se repetía en la reunión extraordinaria que el consejo general de Ciudadanos celebró este sábado. Junto a esa, también se empleó el término "continuista". Así es como se define la gestora que tomará las tiendas del partido hasta el próximo 15-M, fecha en la que es más que previsible que se designe a Inés Arrimadas como sustituta de Albert Rivera.

El reto, conducir a Ciudadanos sin fisuras hasta esas fechas. Los encargados serán los 16 miembros de la gestora, con José Manuel Villegas desempeñando su "último servicio" al partido. Su principal apoyo será Manuel García Bofill, siempre ligado a la formación naranja pero con un papel alejado de los focos mediáticos.

Hay rostros conocidos. Melisa Rodríguez ocupará la portavocía. Begoña Villacís e Ignacio Aguado refuerzan aún más su peso dentro del partido. Luis Garicano salta a las trincheras y no lo hace Marcos de Quinto. El órgano no se hace eco de las llamadas de un mayor reparto territorial: "Esta no era la ocasión", detallaban fuentes de la dirección del partido, que emplazan a la asamblea extraordinaria para acometer las reformas más profundas.

Estos son los 16 miembros de la gestora de Cs: