Los audios de la áspera reunión de Cs: "He vivido algo bochornoso en este Consejo"

Destacados dirigentes de Ciudadanos, entre ellos el vicepresidente de Castilla y León Francisco Igea, han asegurado este sábado que la formación ha "defraudado" a sus votantes y ha "empeorado" la situación de bloqueo político, críticas a las que se han sumado representantes como Ignacio Prendes.

Durante la celebración del Consejo General de Ciudadanos, en la que se ha elegido la gestora, uno de los integrantes de ese órgano, Francisco Igea, ha subrayado el "necesario" papel de Cs en el contexto político actual, dentro de una intervención de tono crítico.

"Este país nos necesita", ha manifestado, porque está "en la peor situación desde el 23 de febrero del 81", ha dicho.

Francisco Igea en la reunión de CS

Aunque al término dela reunión se ha mostrado satisfecho con muchos de los nombres que integran la gestora, durante la sesión no ha ahorrado críticas al desempeño demostrado. "He vivido algo bochornoso en este Consejo General. Ha habido primero una votación y luego el turno de intervenciones. Es asombroso. Esto no es democrático", se ha quejado el vicepresidente de Castilla y León.

Expresiones como "les hemos defraudado", han sido otras de las utilizadas al hacer esta autocrítica, que ha finalizado al reclamar la "responsabilidad" del partido.

"Tenemos una responsabilidad, que es la de pelear por nuestro país, por el futuro de nuestros hijos y por la libertad".

Otro de los integrantes de la gestora salida de la reunión, Ignacio Prendes, ha hecho también autocrítica ante la falta de explicaciones a los votantes sobre el desempeño de Cs.

"Tenemos que dar explicaciones de lo que ha sucedido el 10 de noviembre y hemos pasado por encima como si no hubiese sucedido nada", ha dicho este dirigente, que ha preguntado "qué ha sucedido" para que "la mayoria de los votantes" que apoyaron a la formación en las elecciones de abril le dieran "la espalda" el pasado 10 de noviembre.

Ignacio Prendes, en la reunión de Cs

El líder del grupo de Cs en el Parlamento Catalán, Carlos Carrizosa, en un tono conciliador, ha asegurado por su parte que el proyecto de los naranjas "está más vivo que nunca" y debe llegar "a buen fin".

"Estoy convencido de que la nueva candidatura y el nuevo equipo sabrán recoger todas las sensibilidades y escuchar a las bases y a los afiliados. Para eso están los procesos congresuales y para eso lo haremos", ha concluido, según las fuentes.

Carlos Carrizosa, en la reunión de Cs

Ciudadanos ha elegido este sábado una gestora continuista con la dirección anterior para organizar el cierre de la etapa de Albert Rivera, que culminará el 15 de marzo de 2020 con la elección en una Asamblea Extraordinaria de una nueva dirección liderada previsiblemente por Inés Arrimadas.

La gestora, compuesta por dieciséis nombres, ha sido elegida por el 91,4% del Consejo General (más de 125 miembros presentes); ha habido seis abstenciones y cinco votos en contra.