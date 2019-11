ERC, optimista tras la reunión: "Hay voluntad del PSOE de hablar. Sobrevoló el pacto de Pedralbes"

"Encontramos un PSOE con voluntad de escuchar y de hablar, pero aún queda trabajo por hacer". ERC se mantiene en el no a Pedro Sánchez tras la primera reunión con el PSOE pero el optimismo empieza a abrirse paso, tal y como ha demostrado este viernes la portavoz de ERC Marta Vilalta.

Vilalta, que este jueves formó parte de la mesa de negociación con los socialistas, ha afirmado que se han encontrado un PSOE "dispuesto a encarrilar una vía política" para solucionar la situación en Cataluña. En una entrevista en TV3, considera que sobrevoló el Pacto de Pedralbes, punto de partida que desde hace semanas le han exigido no solo los republicanos, también JxCAT. "Ayer sobrevoló un poco lo que se escuchó en Pedralbes, esa necesidad y voluntad de diálogo. Creemos que es un buen punto de inicio y porque vale la pena, volvamos ahí", apunta. Y reconoce, además, que es "un paso" que el PSOE reconozca que existe un conflicto político en Cataluña.

Convencida de que las conversaciones van por buen camino, Vilalta prefiere ser cauta y deja claro que "no vamos a renunciar al diálogo y a la negociación" y exige al PSOE un compromiso "firmo y explícito" con una mesa de negociación "entre gobiernos" que se podría complementar con "una mesa de partidos". "Vamos a echar las horas que hagan falta en ello", ha afirmado para remarcar que no tienen "ninguna prisa" en que las negociaciones lleguen a buen término. "El PSOE quiere la investidura antes de Navidad, nosotros no tenemos ninguna prisa. Esto no va de días, queremos que esos compromisos sean de verdad y que podamos poner todas las bases para encaminar esta situación política".

En este sentido, emplaza al PSOE a seguir hablando. No solo en la reunión prevista para el próximo martes, también en los días posteriores. "Queda mucho por hacer. Tenemos que seguir hablando para construir juntos una vía política", ha apuntado, para remarcar que "del cómo, quién y de qué manera no hemos avanzado nada". Y es ahí donde la negociación encalla.

En la reunión, Vilalta ha desvelado que no se habló de los políticos presos ni tampoco de los Presupuestos. Tampoco del presidente de la Generalitat, Quim Torra. "No hablamos de él pero les dijimos que tienen que reconocer a las instituciones catalanas, incluido al Govern", explica.