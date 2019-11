Junqueras dice que ERC solo permitirá la investidura de Sánchez si hay mesa de negociación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este lunes que su partido solo se replanteará el no a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si se establece una "mesa" de negociación para poner el "conflicto entre Cataluña y España en la vía de una solución democrática".



Junqueras ha hecho esta reflexión en una entrevista concedida a la emisora autonómica vasca Euskadi Irratia mediante un cuestionario remitido a la prisión en la que se encuentra recluido y que el líder de ERC respondió por escrito.



Según esta emisora, en este documento Junqueras afirma que "la situación ha cambiado mucho desde julio" y que ahora ERC tiene "muy claro" su voto negativo a la investidura si no se cumple esa condición, porque su formación ya no quiere "gestos" ni "cambios de posiciones", sino que desea "acciones".



"Sánchez tendrá que decidir si ahora cede ante la derecha conservadora y nacionalista o si de verdad abre la vía de Gobierno progresista. Está en su mano", ha indicado Junqueras. "Mirando a los intereses de Cataluña, está por ver si el PP y el PSOE son las misma cosa, por el momento parece que sí", ha recalcado.



Junqueras ha recordado además que su formación fue la más votada en las pasadas elecciones y por eso hizo una propuesta al resto de partidos independentistas para acordar la dirección del voto ante la investidura, si bien ha aclarado que en caso de que si finalmente no hay un acuerdo la decisión recaerá en ERC y, decida lo que decida, confía que sus electores lo entiendan.



Sobre las acusaciones de "traición" dirigidas contra miembros de ERC, como Gabriel Rufián, en algunas movilizaciones en Cataluña, Junqueras ha dicho no entender este tipo de actitudes. "Los ciudadanos siempre tienen libertad para expresar lo que quieran, pero nuestra lucha no es contra otras fuerzas independentistas, el contrario es otro", ha señalado.



"Si alguien nos toma por traidores, que venga a la cárcel y nos lo diga. Que quede claro que nadie tiene más ganas de conseguir la independencia de Cataluña que yo o ERC. Nadie", ha insistido.



En cuanto a la posibilidad de formar nuevas mayorías en Cataluña con los comunes o con el PSC, Junqueras ha dicho que ERC "siempre está dispuesta a seguir construyendo grandes mayorías", si bien no prevé "cambiar unas alianzas por otras", sino "seguir ampliando apoyos" en favor del "objetivo" que comparte "con otras fuerzas".