Ya hay más españoles a favor de ir a terceras elecciones que del pacto de PSOE, Podemos y ERC

Cada vez son más los españoles que prefieren volver a las urnas por tercera vez que un pacto entre PSOE, Unidas Podemos y los separatistas, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Dos semanas después de las elecciones generales del 10-N, la formación de Gobierno sigue bloqueada y las próximas semanas serán clave para que Pedro Sánchez pueda cumplir con el calendario fijado.

Así, la mejor opción para el 61,8% de los encuestados es un Gobierno de gran coalición entre los socialistas, Partido Popular y Ciudadanos, mientras que el 19% apuesta por el pacto que el PSOE ha sellado con la formación de Pablo Iglesias y para el que ahora busca el apoyo de los partidos independentistas. Pero antes que esta última opción, el sondeo cifra en un 19,2% a los prefieren ir a terceras elecciones en lugar de un Gobierno que se apoye en ERC.

Más de la mitad de los votantes del PSOE (50,7%) se decanta por una gran coalición y sólo el 34,5% prefiere que Sánchez siga por el camino inicado de negociar con los mismos socios que lo auparon en la moción de censura. El 14,8% de quienes apoyaron a Sánchez el 10-N cree que la mejor opción es volver a votar.

Los más optimistas son, sin duda, los de ERC y Unidas Podemos. Ambas formaciones entran en la aritmética de la investidura de Pedro Sánchez. El 84% de los que votaron al partido de Oriol Junqueras considera que lo más viable es un acuerdo entre ellos, la formación morada y el PSOE. Ese porcentaje es del 81,9% en el caso de los de Iglesias.

Tanto los votantes del PP como los de Ciudadanos y Vox apuestan sin fisuras por una gran coalición con porcentajes muy similares, en torno al 77%. según los expertos demoscópicos consultados, las motivaciones son muy distintas en cada caso: para los del PP significaría un triunfo inesperado; para los de Cs, una suerte de segunda oportunidad; y para los de Vox, protagonismo como líderes de la oposición.

En todo caso, para los votantes de estas formaciones la segunda opción si esto no ocurre es la nueva convocatoria a las urnas, opción que eligen uno de cada cinco de sus votantes.

El 51,8% de los socialistas, contra la mesa de ERC

A la espera de que lo que decidan las bases de ERC este lunes y Unidas Podemos hasta el día 27, como telón de fondo de esta situación de bloqueo está la mesa de negociación que exigen los republicanos. Más de la mitad de los votantes socialistas (51,85%) rechaza las condiciones que ERC ha puesto a Pedro Sánchez para facilitar su investidura, tal y como se desprende del sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL de este sábado.

Además, el 50,6% apuesta por abrir negociaciones con el PP y Ciudadanos para formar un Gobierno de coalición tras las exigencias de ERC. El 43,1% prefiere que Sánchez siga la misma línea que hasta ahora e intente formar Gobierno con Unidas Podemos y los separatistas.

A nivel global, y teniendo en cuenta a los votantes de todas las formaciones que concurrieron el 10-N, el 61,8% considera que Sánchez debe negarse a las exigencias de ERC y no sentarse en ninguna mesa. Solo el 19% cree que tiene que aceptarla y dialogar como condición previa a la investidura.

Las bases y el calendario

Los militantes del PSOE ya han hablado. El 92% avaló este sábado el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición progresista. Ahora toca esperar a los de ERC y los de Unidas Podemos.

La formación republicana lanza este lunes a los suyos una pregunta condicionada por la negociación sobre Cataluña: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?". Desde ERC, uno de sus líderes, el vicepresident Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a avalar su 'no' a Sánchez, lo que le complicaría aún más la situación al líder del PSOE, ya que los 13 diputados republicanos son imprescindibles.

La consulta de Unidas Podemos estará abierta hasta el miércoles 27, pero su resultado es muy previsible. Iglesias tendrá el respaldo de sus bases y, de nuevo, la pelota quedará en los tejados de Sánchez y ERC, que deben ponerse de acuerdo.

Precisamente la próxima semana será clave. El objetivo es cumplir con los plazos de Ferraz y que el líder socialista sea presidente antes de Navidad. Como ha informado este sábado EL ESPAÑOL, la previsión es que el debate de investidura se celebre los días 16 y 17 de diciembre. Sánchez no será elegido en primera votación, así que aspiraría a una mayoría simple para ser investido 48 horas después, el jueves 19, cuando le bastarían más síes que noes.

ERC: de "mesa de gobiernos" a "chantajes"

La presión sobre Sánchez es evidente. Si en un principio los socialistas dieron el visto bueno a la formación de una mesa de diálogo formada por partidos, ERC no se dio por satisfecha y quiso más. Este sábado, la cúpula al completo de ERC exigió que esa mesa fuera "entre gobiernos, de igual a igual". Es decir, que en esa mesa se sienten representantes del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de España y, además, que sea el president Quim Torra quien la lidere por parte de la Generalitat.

Sobre esa mesa, ERC pondrá, previo calendario y confirmación de que no habrá "condiciones", la defensa de la amnistía para los políticos presos y la autodeterminación de Cataluña.

Adriana Lastra y Gabriel Rufián el pasado mes de junio. Efe

Pero los republicanos no se han quedado ahí. Este domingo, y después de elevar el listón, han elevado el tono. De nuevo Aragonès ha pedido a PSOE y a Unidas Podemos que se dejen de "chantajes" y demuestren "cuanto antes" si tienen intención o no de dialogar. En una entrevista en El Periódico, ha respondido a aquellas voces que desde el PSOE y Unidas Podemos recuerdan a ERC que solo ellos pueden canalizar parte de sus demandas y les advierten que la alternativa es peor. "No aceptaremos chantajes. Sabemos lo que representan PP, Ciudadanos y Vox", asegura, para advertir a los socialistas y a la formación morada de que si creen que solo ellos pueden abordar el diálogo "que lo demuestren ya con hechos".

Ficha técnica: Se han realizado 926 encuestas (200 telefónicas y 726 mediante panel online), equilibrado en cuotas de sexo, edad y provincia. Entre los días 20 y 21 de noviembre. Posteriormente se han ponderado los resultados nacionales por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. El margen de error es <3%.