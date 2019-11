ERC advierte que la mesa de negociación sea entre los gobiernos de España y Cataluña "de igual a igual"

Primeras contradicciones entre el PSOE y ERC de cara las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Si los socialistas apuntan a una mesa de diálogo formada por partidos, lo de Oriol Junqueras elevan el listón y exigen que ese diálogo sea "entre gobiernos, entre iguales". Es decir, que en esa mesa se sienten representantes del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de España y sea el president Quim Torra quien la lidere por parte de la Generalitat.

Así lo ha afirmado el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabriá, que exige que esa mesa de negociación entre gobiernos sea "sin condiciones ni vetos", con un calendario fijado previamente y "garantías" de que todo sobre lo que se hable se cumpla. "Es más que obvio que buscar una solución política para Cataluña no es un diálogo que se pueda hacer entre partidos, sino que se tiene que hacer entre gobiernos. Esto es aquí y en todas partes del mundo, es decir, entre el Gobierno de Cataluña y el del Estado", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. También ha situado a Quim Torra al frente de esa mesa "por un tema, claro está, institucional", pero no a Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras.

Misma línea mantienen el resto de dirigentes de ERC. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que todo diálogo y negociación debe hacerse dentro de un marco en el que los dos gobiernos estén al mismo nivel. "Tiene que ser de igual a igual", ha afirmado este sábado. De no ser así, su formación seguirá en el 'no' a Sánchez, por lo que para cambiar esa posición aclara al PSOE que el diálogo tiene que darse entre las instituciones de Cataluña y de toda España para que se pueda representar "al conjunto de la ciudadanía", y porque el debate entre partidos ya existe. "Tiene que ser una mesa de negociación para solucionar un conflicto político, no para entretener al personal, para perder tiempo o para ganar unos meses", ha declarado.

Pere Aragonès y Marta Vilalta Efe

Defensa de la amnistía y la autodeterminación

Por otro lado, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha sostenido lo mismo que sus compañeros de partido remarcando que no debe haber condiciones previas, sobre todo cuando se quiere halar "entre gobiernos". "Tenemos muy claro cómo podemos contribuir a encontrar esa solución democrática. Creemos que tiene que pasar por el reconocimiento por parte del PSOE y del Estado español de que aquí hay un conflicto político" que debe resolverse por la vía democrática, ha declarado este sábado tras la asamblea de mujeres de ERC.

En esa mesa de negociación, ERC defenderá la amnistía para los políticos presos y la autodeterminación de Cataluña, y pedirá garantías de ejecución de los acuerdos para evitar que se "eternice" un conflicto que, según Vilalta, ahora tienen oportunidad de resolver. Ha sostenido que la mesa de diálogo debe tener un calendario preestablecido y construirse de forma específica, y aunque "están abiertos a poder concretar" el espacio, no les parece que deba tener lugar en el marco de la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat.

Vilalta forma parte del equipo negociador de ERC para explorar si es posible una abstención de los 13 diputados republicanos en el Congreso que facilite la investidura de Pedro Sánchez. El portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, y el presidente del consell nacional de los republicanos, Josep Maria Jové, la acompañarán en esta tarea.

¿Y si rechazan una mesa entre gobiernos?

ERC lo tiene previsto todo. Si el PSOE rechaza esta última exigencia, la formación que lidera Junqueras desde la prisión de Lledoners afirma que "nosotros lo que queremos en empezar a hablar"."De momento no lo hemos hecho, por lo tanto, les emplazamos a que se siente y nos escuchen", ha añadido Vilalta.

Pero no se quedan ahí. "Si ellos no tienen ni siquiera la voluntad de reconocer que hace falta el diálogo y la negociación para resolver esta situación, ya saben que con ERC no pueden contar", ha apuntillado.