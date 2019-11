La diputada de Vox que dijo "estar hasta el c*** de Vox" obtiene escaño por Cáceres

La nueva diputada de Vox por Cáceres, Magdalena Nevado, está de "Vox hasta el c***". Así lo admitió la cabeza de lista cacereña en un audio difundido días antes del domingo electoral. Ahora, y tras los buenos resultados de Vox, que con 52 escaños se convierte en tercera fuerza, Nevado obtiene plaza en el Congreso y representará a los extremeños en la Cámara Baja.

En concreto, Nevado dijo lo siguiente: "Yo el día de la jornada de reflexión, se me pone un tío de Vox delante y le pego un tiro".

En la conversación, hecha pública por ElPlural.com, se escuchaba a Nevado decir que "un partido es una cosa muy seria". "Es una empresa hoy en día. Y una empresa funciona por resultados, no son grupos de amigos. Yo intento llevarme bien con todo el mundo, pero esto es un juego de niños, de patio de colegio de gente aburrida que no tiene otra cosa que hacer y se dedica a mariconear y gilipollear", prosiguía.

Y continuaba: "Me parece muy bien que quieran quedar el día de la jornada de reflexión para comer, pero yo te voy a decir una cosa. Yo el día de la jornada de reflexión, se me pone un tío de Vox delante y le pego un tiro. Porque lo último que quiero es ver a un tío de Vox. Estoy de Vox hasta el c***. Quiero ver a mis perros, a mi madre, a mi marido o a nadie, irme yo sola al campo".

"No me quiero ir a comer con un grupo de Vox que además me voy a dar la vuelta y me van a poner verde y me van a dar 18 puñaladas”. Y concluye: “Yo no quiero ser presidenta de la gestora. No me interesa una mierda ser presidenta de nada”.

Según una nota facilitada por Vox, en la que se detalla el currículum de Nevado, la nueva diputada "ha trabajado en la industria farmacéutica, en el ámbito de los recursos humanos y como empresaria". "Ha realizado "numerosos estudios" relacionados con su profesión y, actualmente, se encuentra concluyendo un Grado en Derecho. Además, es especialista en Terapia Transpersonal y tiene un Máster en Comunicación Política y Empresarial", explica Vox.