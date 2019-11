Santiago Abascal se burla del veto de VOX a los periodistas de El Español

Una vez, Vox ha vuelto a vetar a EL ESPAÑOL y este medio no podrá acceder a su sede nacional en Madrid donde sus principales dirigentes seguirán la jornada electoral de este domingo. Ante esto, su líder, Santiago Abascal, ha respondido a esto entre risas. "Su solicitud no ha sido aceptada", dejan claro desde la formación de ultraderecha, que no tiene intención ninguna de cambiar de opinión.

De hecho, Abascal se ha burlado de este veto en una entrevista en Cope e, incluso, ha soltado varias carcajadas. Este veto, que se ha extendido a otros medios como los del Grupo Prisa, es una respuesta a lo que él ha llamado "activistas de extrema izquierda". Sin embargo, uno de los contertulios de Herrera en Cope le ha citado otros medios además de El País y la SER vetado por Vox, entre ellos EL ESPAÑOL. "Bueno, es que me encanta ver a tanto abogados defensores del director de EL ESPAÑOL", ha dicho entre risas.

EL ESPAÑOL solicitó en tiempo y forma acreditarse para cubrir el desarrollo de las elecciones generales del 10-N en la sede que Vox tiene en Madrid,sin embargo la respuesta ha sido negativa alegando que el seguimiento que los miembros del partido de extrema derecha es "un acto discrecional".

"No podemos tratarles como a otros periodistas"

Vox ha vetado a una decena de medios durante la campaña y también el día de las elecciones. La formación de Abascal ha sacado pecho de esta decisión y este miércoles a través de las redes sociales anunció que tampoco daría acreditaciones a los trabajadores del Grupo Prisa por un editorial en El País sobre el que Abascal ha dicho hoy que "activó la alerta antifascista". "Decían que no se nos puede tratar como al resto de partidos. Hemos entendido el mensaje. No podemos tratarles como al resto de periodistas", ha afirmado. Ese "resto de periodistas" son una serie de nombres y medios que Vox ha elegido a dedo, ya que el veto se extiende a otros medios y programas de televisión como Público, eldiario.es, La Marea, El Plural, Todo es mentira (Cuatro), El Mundo (salvo a dos redactores, Javier Negre y Álvaro Carvajal), El Intermedio (laSexta), InfoLibre y Contexto (CTXT).

Pero Abascal no se ha quedado ahí y ha ido a más, ya que considera que muchos de los periodistas que hablan o cubren la información de Vox no lo hacen como periodistas, si no como activistas, algunos de ellos con ideas de "extrema izquierda". "El País ha iniciado una batalla campal de destrucción de Vox y de muerte social", denuncia.

Más vetos a EL ESPAÑOL

Pero esta no es la primera vez que el partido de ultraderecha impide a este periódico hacer su trabajo. Este medio no pudo acceder tampoco a la sede de Vox en Madrid en la noche electoral del 26 de mayo para cubrir los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Lo mismo ocurrió en las pasadas elecciones generales del 28-A.

Vox también vetó a EL ESPAÑOL en sus campañas electorales. No se permitió cubrir el arranque de campaña del 26-M, que consistía en una reunión con varios periodistas. Tampoco el mitin central de la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.