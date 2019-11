Rufián se fotografía con un apoderado de Vox, desata las iras de los 'indepes' y luego pide perdón

El candidato de ERC al Congreso en las elecciones generales del 10-N, Gabriel Rufián, ha pedido perdón "a quien se haya podido enfadar" por una fotografía en la que aparece con un apoderado de Vox.

Rufián se encontraba en un colegio electoral de Sabadell (Barcelona) cuando un grupo de apoderados, entre ellos uno de Vox, se han acercado a él para pedirle una fotografía. El de ERC no se ha negado y se ha hecho varias fotos, que han aparecido a lo largo de la mañana en Twitter.

Las críticas a Rufián no se ha hecho esperar y en redes sociales ha recibido incluso insultos de simpatizantes de formaciones independentistas. Ante esto, ha pedido disculpas por si alguien se ha sentido molesto aunque ha argumentado que él no rechaza nunca hacerse fotos, aunque entienden que hacerlo con alguien que es apoderado de la formación de ultraderecha pueda molestar. "Hoy al entrar y salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el que voto mucha gente me ha pedido fotos. Jamás le he dicho que no a nadie pero entiendo que estas pueden molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar", ha escrito en redes junto a dos fotografías con apoderados de Vox.