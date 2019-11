JxCAT propone a ERC y la CUP "un gran grupo independentista" en el Congreso

La cabeza de lista de JxCAT en las elecciones generales del 10 de noviembre, Laura Borràs, ha propuesto a ERC y la CUP formar "un gran grupo independentista" unitario en el Congreso.



Lo ha planteado al inicio del debate de candidatos a las elecciones generales del 10-N en Cataluña en TV3, en el que participa junto a Gabriel Rufián (ERC), José Zaragoza (PSC), Jaume Asens (En Comú Podem), Inés Arrimadas (Cs), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Ignacio Garriga (Vox) y Mireia Vehí (CUP).

[Siga en directo la última hora de la campaña electoral]



Borràs ha propuesto a Rufián y Vehí que, tras las elecciones del 10-N, JxCAT, ERC y la CUP se integren en un solo grupo "inédito", en el Congreso, en el que estén representados "todos los acentos del independentismo", una "apuesta política excepcional" para ser más "fuertes".



En los comicios del 28-, ERC obtuvo 15 escaños y ganó en Cataluña, mientras que JxCat fue cuarta fuerza con siete diputados y la CUP no se presentó.



Vehí, de la CUP, ha descartado de entrada la idea, ya que no cree que "con más escaños independentistas" se esté "más cerca de la solución" al conflicto catalán.



Una solución que a su entender no pasa por el Congreso sino por "generar una estrategia de desobediencia masiva" que sirva para "apelar a la comunidad internacional".