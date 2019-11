Junqueras se distancia de Rufián y cierra la puerta al PSOE: "No tenemos nada que hablar"

También ha afirmado que "los poderes del Estado han puesto en marcha una campaña para intentar dividir a los independentistas", pero ha defendido que no caerán.

Ha acusado al Estado de querer vincular el independentismo con la violencia, pero ha defendido que el movimiento es "netamente pacífico y democrático y esta es la vía para desmontar a este Estado represivo y autoritario".

Junqueras, que ha destacado que el Govern ha condenado miles de veces la violencia, ha reconocido que hay actuaciones policiales que no le han gustado nada, tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d'Esquadra, tras lo que ha añadido que se deben "asumir responsabilidades".

"No me gusta que se queme un contenedor, pero mucho menos que se pegue en la cabeza con una porra", ha dicho el líder republicano, que ha asegurado que las actuaciones de la policía catalana no han sido ejemplares y ha pedido que no vuelva a pasar.

"Error estratégico de JxCAT"

Ha calificado de "error estratégico" basar una campaña electoral en atacar constantemente a otros partidos independentistas, al ser preguntado por las críticas de JxCAT a ERC al inicio de la campaña.

Sobre los Presupuestos de la Generalitat, Junqueras ha dicho que una nueva prórroga generaría muchas dificultades al Govern, pero ha explicado que el vicepresidente, Pere Aragonès, "ha elaborado una muy buena propuesta de Presupuestos y sería muy irresponsable tumbarla".

Preguntado sobre una posible convocatoria de elecciones en Catalunya tras las generales, Junqueras ha respondido: "Parece evidente que no podemos tardar mucho en volvernos a contar, pero a la vez también creo que ahora no es el momento", aunque ha añadido que a su partido no le dan miedo las urnas.