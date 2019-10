Calvo a Torra: "No vamos a hablar del derecho a la autodeterminación porque no existe"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido este sábado que el Ejecutivo ya se ha reunido con el Govern de la Generalitat en varias ocasiones, pero ha advertido: "De lo que no vamos a hablar es del derecho a la autodeterminación, porque no existe".

En declaraciones antes de un acto del PSC en recuerdo a la socialista Maria Dolors Renau, ha recordado que el Gobierno celebró un Consejo de Ministros en Barcelona en 2018, ha dicho que el Ejecutivo no ha desconectado de los problemas de Cataluña, y ha añadido: "Claro que decidir y votar es democrático. Pero antes es democrático votar con las leyes en la mano".

Al ser preguntada por las llamadas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que, aunque insista en hablar sobre la autodeterminación, no lo harán "porque eso no existe, ni en esta democracia ni en ninguna".

"La autodeterminación ya no tiene retorno"

Torra ha instado este sábado a "superar la dinámica de la queja y la lamentación" y ha aseverado que su "compromiso con volver a ejercer el derecho a la autodeterminación ya no tiene camino de retorno" porque el independentismo está en "un momento clave".

Torra lo ha dicho en el Palau de la Generalitat, donde ha recibido a alcaldes de los municipios que han aprobado mociones de apoyo a los "presos políticos y exiliados" y de rechazo a la sentencia del procés convocados por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

"El rechazo a la represión y a la sentencia debe ser implacable, pero no es suficiente: Ahora más que nunca no podemos desfallecer porque estamos en un momento clave y sólo juntos tendremos la fuerza suficiente para acabar lo que empezamos", ha recalcado ante los representantes locales, entre quienes no se encontraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El president ha insistido en que el juicio del Tribunal Supremo fue "político" y su sentencia persigue "escarmentar" y enviar un "claro mensaje" disuasorio al soberanismo catalán, tras lo cual ha asegurado: "Lo volveremos a hacer, tozudamente, con el comportamiento democrático del pueblo de Cataluña".