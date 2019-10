Torra: "El compromiso con volver a ejercer la autodeterminación ya no tiene camino de retorno"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado de "ignominiosa" la sentencia del 1-O, ante centenares de alcaldes independentistas, reunidos en el Palau de la Generalitat, y ha defendido la autodeterminación: "Nuestro compromiso con volver a ejercer la autodeterminación no tendrá retorno".

Lo ha dicho este sábado en la Generalitat en un acto de apoyo a los presos separatistas y en rechazo a la sentencia, junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, y el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera.

"Sólo juntos podemos acabar lo que comenzamos", ha asegurado Torra, que ha pedido estar a la altura, así como unidad para hacer que el Estado se siente a dialogar. El president ha instado a "superar la dinámica de la queja y la lamentación" porque el independentismo está en "un momento clave".

Sin Ada Colau

"El rechazo a la represión y a la sentencia debe ser implacable, pero no es suficiente: ahora más que nunca no podemos desfallecer", ha recalcado ante los representantes locales, entre quienes no se encontraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Por su parte, Aragonès ha pedido a los alcaldes catalanes no dejar de "empujar" para defender el derecho a la autodeterminación, la libertad para los condenados y la celebración de un referéndum reconocido.

Aragonès ha asegurado que la sentencia es "injusta" y que votar nunca puede ser considerado delito, y ha defendido el diálogo y la democracia para resolver los problemas políticos.