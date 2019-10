Casado anuncia que viaja este lunes a Cataluña: "Los catalanes se preguntan dónde está mi Gobierno"

Pablo Casado ha cerrado un acto sobre empleo y pensiones organizado por el Partido Popular en Toledo. Una ceremonia en la que el PP ha recuperado a Fátima Báñez para reivindicarse como el "garante del mejor sistema de pensiones que hay en el mundo, que hay que defender", tal como ha dicho la exministra, "y que hasta vinieron a copiarnos los chinos en su momento, pero que ahora está en peligro porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado desacelerar la creación de empleo que le dejamos".

El presidente popular recordó los problemas que aquejan a Castilla-La Mancha, como la falta de comunicaciones, a la espera del AVE que una Lisboa con Madrid; como la falta de agua, reclamando que el PSOE haga caso al pacto del agua firmado por los presidentes regionales del PP; y la despoblación de la región, que genera falta de oportunidades, desempleo y desequilibrio en las cuentas públicas "por la caída del empleo tras la llegada de Sánchez al poder con la moción de censura".

Pero a pesar de tener que hablar de pensiones y empleo, Casado se centró en "eso que nos tiene la cabeza en otro sitio... en Cataluña". Así, anunció que este lunes viajará a Cataluña para reunirse con los comerciantes y trabajadores, "y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", a las que mandó un mensaje de apoyo. "Y sobre todo, a ese agente que ahora se debate entre la vida y la muerte, es un héroe de nuestra democracia".

Esa alocución levantó los ánimos de la concurrencia, la hizo romper en aplausos y hasta ondear banderas, en el acto celebrado en Toledo. "Están sufriendo unas horas y días terribles, son nuestro orgullo, y les mando todo mi ánimo porque defienden nuestra libertad y seguridad, la policía Nacional, la Guardia Civil y también los Mossos d'Esquadra, que no merecen los cargos políticos que tienen encima".

"No somos como ellos"

Como era un mitin, un mitin preelectoral, casado no dejó pasar la oportunidad para recordar cómo "hace dos años tuvimos que sufrir la incomprensión", en referencia a las jornadas previas y posteriores al 1-O de 2017, "y ver cómo el líder de la oposición, Pedro Sánchez, pedía que se investigara la actuación policial, y que se reprobara a la vicepresidenta, a los ministros...".

Y como era un mitin, de cara al 10-N, Casado dijo que los líderes del PP no son "así, y no vamos a poner en duda las buenas intenciones del ministro, a pesar de que no entiendo por qué tiene a 1.000 guardias civiles sin actuar en el Puerto de Barcelona, ni pone en marcha la Ley de seguridad Nacional para darles todos los medios necesarios".

El líder del PP se ofreció para defender "a esos españoles que se preguntan dónde está mi Estado, mi España, mi gobierno". Y volvió a ofrecer a su partido para gobernar España tras el 10-N: "También somos catalanes, nos sentimos catalanes, y estaremos con vosotros defendiendo nuestra tierra".

La economía catalana

Tras un repaso a los "enormes daños económicos" que ha dejado el independentismo, recordó Casado que la economía catalana ha tenido "un impacto de más de 1.000 millones de euros" desde la comunicación de la sentencia del procés. "Y eso ha significado más de 8.000 empleos destruidos", aseguró Casado.

Pero es que "encima, Torra sigue apelando a la independencia, que haría caer su economía una cuarta parte y haría perderse 720.000 empleos". Así que, dijo, "¿qué más tiene que pasar para que el presidente Sánchez ponga orden?". Según el líder del PP, el Gobierno catalán "no ha cumplido nunca la ley" y, por eso, es necesario que el Gobierno de la nación "se ocupe de los millones de catalanes abandonados por la Generalitat".

Para Casado, "Sánchez ha fracasado, su proyecto si alguna vez lo ha tenido se ha agotado, en lo económico y ahora a la hora de abordar un gran desafío soberanista". pero el líder del PP mandó un mensaje de tranquilidad, "porque el PP es una gran alternativa de cara al 10-N: un gobierno que lidere, previsor, que sepa tomar decisiones y no sobrepasado o que le tiemblen las piernas; que garantice el orden público, y que no deje a los agentes desamparados..."

Asegura Casado que "desde la debilidad y el apaciguamiento no se derrota a los que quieren acabar con España". Para el líder del PP, "está dejando a los millones de españoles que no son independentistas como rehenes de sus debilidades". Y es que en su opinión, Torra se aprovecha de la incapacidad de Sánchez en tomar decisiones.

Las pensiones y el empleo

Era un mitin, claramente, en plena precampaña del 10-N. Y por eso Casado sacó pecho popular, reivindicando a Fátima Báñez como "la mejor ministra de empleo de la historia de la democracia". Y, de paso, criticar la mala gestión de la desaceleración que está haciendo el PSOE de Pedro Sánchez. Y como era un mitin, el presidente del PP se hizo eco de la encuesta de SocioMétrica que publica este domingo EL ESPAÑOL "que ya habla de empate técnico", para seguir soñando con "ganar las elecciones". Y en ese caso, "tendremos otra vez los mejores equipos para sacar España adelante".

Resultados que obtendrían los distintos partidos si las elecciones se celebrasen ahora. Ana Blanco SocioMétrica

"Queremos seguir ahondando en la flexibilidad laboral", dijo, dando el poder a los trabajadores y empresarios "para que los convenios se adapten" a la realidad de cada empresa; "queremos cuentas individualizadas", fondos de capitalización, que cada empleado se pueda llevar de un trabajo al otro, "la llamada mochila austriaca"; y añadió, "queremos un plan de empleo juvenil, con la FP Dual para que las empresas participen en los currículos formativos que garantizan un contrato al salir"; y proponemos el contrato-relevo y el de formación y aprendizaje... "Pero sobre todo", dijo, "un plan de choque para el empleo femenino y la tarifa plana para los autónomos".

El acto se celebraba en Tooledo, "para defender el Pacto de las pensiones", y presumió Casado de que "es el PP el que más las ha revalorizado, un 16%", cuando ha gobernado. Y propuso medidas para "sostener el sistema", que es la clave según los populares, "ya que lo de revalorizarlas al IPC, en realidad es menos de lo que hicieron los gobiernos del PP".