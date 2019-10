Abascal, en contra de que los gays adopten: "Prefiero que el niño tenga un padre y una madre"

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero… Santiago Abascal. La mítica frase de Pablo Motos, que utiliza todos los días para presentar al invitado de turno, no la pronunció este jueves, quizá por la presión recibida en redes sociales para que no entrevistara al líder de Vox. "Blanquea a la extrema derecha", ardía Twitter.

Sin embargo, el presentador introdujo a Abascal justificando que "lo que no sería democrático es no invitarle". “Es evidente que dentro de la gente que nos ve, hay seguidores de todas las ideologías; nosotros no nos casamos con nadie”, se escudó Motos. A renglón seguido, repasó los resultados electorales de Vox en los pasados comicios generales, autonómicos, municipales y europeos, recordando hasta el número de ediles que obtuvo la formación de la nueva derecha (“más de 500”).

El tema más polémico fue, siempre según las redes -termómetro para medir el rechazo que genera un tema u otro-, el de los derechos sociales: aborto, eutanasia y el colectivo LGTBI. Sobre este último asunto, el líder de Vox se posicionó en contra de la adopción homoparental: “Es preferible que un niño tenga un padre y una madre”. Con una salvedad: “Si hay un niño que no lo quiere adoptar nadie, no tengo problema en que lo adopten los homosexuales”.

“No sé por qué nos llaman homófobos”, le reconoció a Motos, presumiendo de que “hay afiliados de Vox que son homosexuales” y rechazan la celebración del Orgullo Gay.

En abril rechazó ir

En la pasada convocatoria electoral, el líder de Vox rechazó ir al programa de Pablo Motos. Entonces Abascal no se prodigaba en los medios de comunicación y prefería esconderse tras las redes sociales. Ahora, de cara al 10-N, la estrategia del partido ha cambiado.

Quienes sí aceptaron la invitación en aquella ocasión fueron Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera. Pedro Sánchez, que fue en 2016 cuando era candidato, declinó ir en esta ocasión “porque ahora es el presidente y no está en su agenda”, bromeó Motos.

Sánchez tampoco visitará el programa durante este nuevo ciclo electoral, tal y como recordó Motos. El presentador relató las gestiones entre el equipo de El Hormiguero y la directora de comunicación del candidato socialista, Maritza Ruiz, con una docena de llamadas y numerosos whatsapps "sin respuesta", le en directo afeó Motos.