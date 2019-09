"He venido a hablar del libro": Iglesias opta por el silencio ante la candidatura de Errejón

El libro se llama Cal viva, una referencia directa a las declaraciones de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados hace ya más de tres años. Pero él no quiso hablar de eso —dice que hace referencia a "unas declaraciones de un diputado"— ni del presente. Ni aunque, al mismo tiempo, su exnúmero dos, Íñigo Errejón, estuviese presentando su candidatura a la Moncloa tras "la irresponsabilidad de quienes no supieron llegar a un acuerdo". No. Pablo Iglesias prefirió bajar la mirada y atravesar el pasillo de la quinta planta del Círculo de Bellas Artes en silencio. Sin preguntas.

Aunque al salir del ascensor Iglesias se encontró con un pasillo de periodistas y cámaras que le cerraban el paso, él siguió andando. Poniéndose de lado incluso para poder dar otro paso. "Pablo, ¿se ha roto podemos? Pablo, ¿qué opina de la candidatura? Pablo, Pablo, Pablo". "Solo he venido a hablar del libro". Y ya.

El libro en cuestión, sin embargo, sí le sirvió para hacer algunos comentarios sobre la situación de España. "Están intentando volver al bipartidismo, reducir a Podemos a la mínima expresión, o lo que es peor: que gobiernen las tres derechas".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha evitado contestar a las preguntas de los periodistas sobre Iñigo Errejón.

"En estos años he aprendido que el poder no respeta las instituciones", aseguró Iglesias. "Solo lo respetan cuando la gente vota a quienes ostentan ese poder". Esa es la razón, dice, por la cual habrá una repetición electoral el 10 de noviembre: "El objetivo [del poder] siempre ha sido destruir a Podemos".

Además, durante el coloquio, Iglesias pronunció varias veces las tres palabras que más ha repetido desde el 28-A. Gobierno de coalición para aquí, Gobierno de coalición para allá, "con esos resultados lo lógico hubiera sido un Gobierno de coalición", "no querían un Gobierno de coalición porque su objetivo era otro", blablablá, blablabá. Nada que no haya dicho ya. Y nada sobre Errejón.

También, en el último momento, habló de la exhumación de Franco: "Los símbolos están bien, pero el PSOE ha tenido décadas para sacar a Franco del Valle de los Caídos. No basta con eso o con poner una bandera rojigualda a Machado. Queda mucho por hacer en materia de memoria histórica".

Al acabar la presentación de Cal viva, de Daniel Serrano, Iglesias abrazó al resto de invitados y se marchó de la sala como entró: escoltado, de lado y solo con una frase para los medios: "Ya sabéis que yo siempre os respondo, pero hoy he venido a hablar del libro".