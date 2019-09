Maroto asegura que a "mucha gente" de centro derecha le "asustaría ver a Vox en España Suma"

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que defiende la idea de España Suma aunque, a su juicio, esta propuesta "tiene sus matices y muchas claves". Entre otros puntos, Maroto pone en cuestión la inclusión de Vox en un España Suma formada PP y Ciudadanos.

"En mi partido hay gente que considera que hay que aunar a Ciudadanos y Vox, otros consideramos que solo a Ciudadanos, otros creen que no hay que hacerlo en régimen de igualdad", ha manifestado el portavoz de los populares en la Cámara Alta en una entrevista en el diario ABC.

En esta línea, Maroto ha reconocido que "hay mucha gente de centro-derecha que no entiende y se asusta si ve a Vox en ese espacio de centro-derecha moderado". No obstante, el que fuera alcalde de Vitoria se siente "satisfecho" de los pactos que los populares han alcanzado con la formación de Santiago Abascal "porque no he renunciado a los principios que me llevaron a afiliarme a este partido ni he renunciado a mi manera de ser moderada en mi actuación política".

Preguntado por el rechazado de Ciudadanos a fórmula de España Suma, Maroto ha respondido ironizando sobre la deriva del partido UPYD. "Rivera ha dicho no a España Suma como Rosa Díez dijo no a integrar Ciudadanos a UPyD. Y mire cómo acabó Rosa Díez. Estoy seguro que Rivera no va a acabar así".

Por otro lado, Maroto ha hecho referencia a una futura abstención del PP para investir a Pedro Sánchez. "Si con nuestra abstención facilitáramos el Gobierno de Sánchez, por qué no se pediría lo mismo para aprobar unos Presupuestos y evitar la mano del independentismo detrás".

A continuación, el portavoz del PP en el Senado ha subrayado que la petición de Sánchez es inviable porque "se pide que el PP forme parte de un Gobierno que no comparte en absoluto".

"Cuando Otegui sale y dice que le interesa a Sánchez en el Gobierno eso a mí sí me produce un rechazo absoluto", ha sentenciado Maroto.