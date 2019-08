Cospedal llama a "la mejor voluntad de todos y sentido de Estado" para "unir el centro derecha"

María Dolores de Cospedal, que fuera Secretaría General del PP, ahora retirada de la primera línea de la política, ha asegurado que "es muy importante unir el centro derecha" y que espera "la mejor voluntad de todos y sentido de Estado para darle a los españoles el futuro que se merecen".

"Creo que ha ocurrido algo que es muy evidente: la división del centro derecha ha sido muy perjudicial para el gobierno de España, para muchas Comunidades Autónomas, para muchos Ayuntamientos y para España en su conjunto", ha señalado Cospedal en una entrevista en el periódico La Razón.

Preguntada por la renovación del PP y las nuevas caras que ocuparan cargos importes en el partido, la que fuera ministra de Defensa ha dicho que entiende los cambios que está relizando Pablo Casado: "Es lógico que un nuevo presidente haga su equipo".

En esta línea, Cospedal también mandado un mensaje a Casado y ha añadido que "no se puede es descapitalizar la inteligencia que hay en el partido" porque, a su juicio, "sería un error desechar tanta experiencia que hay en el PP".

Posibles elecciones

Por otra parte, la ex presidenta de Castilla La-Mancha ha dicho que le gustaría que hubiese elecciones el próximo mes de noviembre,pero considera que "hay muchas posibilidad de que las haya".

"Ahora tenemos un Ejecutivo en funciones que no sabemos lo que quiere hacer: si quiere pacto o no, si quiere elecciones o no. No sabemos el rumbo que lleva este Gobierno, pero, sobre todo, no tiene un proyecto y esto para mí es lo más preocupante", ha sentenciado Cospedal.