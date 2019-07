Podemos contesta a Sánchez: "Aquí somos todos independientes del Ibex 35 y de las cloacas"

Irene Montero ha recordado que "En Unidas Podmeos somos todos independientes del Ibex 35 y los poderosos", en respuesta a la oferta de Pedro Sánchez de "tener en cuenta las eventuales propuestas de independientes por parte de Podemos para integrar la estructura institucional del Gobierno". Tras reunirse la cúpula del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso, la portavoz parlamentaria y número dos del partido morado, ha arremetido contra el presidente del Gobierno en funciones.

Montero le reprocha a Sánchez el tiempo perdido, la inexistencia de propuestas programáticas y la utilización de los mensajes a través de los medios de comunicación para ir marcando el ritmo de subidas y bajadas en la expectativa de lograr un "gobierno de cooperación" con el "socio preferente" del PSOE... al que se ningunea, según fuentes de la dirección morada.

"No tenemos mochilas de la CEOE que quiere una repetición electoral", ha dicho Irene, "porque además los empresarios no quieren que la gente tenga pensiones dignas". Por eso, ha dicho Montero, "queremos entrar a formar parte del Gobierno, un Ejecutivo de coalición que baje la factura de la luz y regule el precio de los alquileres, por ejemplo". Así que se negó a responder a esa propuesta: "No tenemos mochilas y podemos garantizar la bajada de la luz y la subida del Salario Mínimo... es que en Unidas Podemos todos somos independientes".

Alberto Garzón, Enrique Santiago (IU), Jaume Asens (En Comú), Ione Belarra, Pablo Iglesias e Irene Montero (Podemos), reunidos en el Congreso. ADP

La cita, convocada para seguire mostrando la disposición al trabajo de los de Iglesias y para presionar a los socialistas, estaban el propio secretaior general de Podemos; Irene Montero, portavoz; Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos; Alberto Garzón, coordinador federal de IU; Ione Belarra, portavoz adjunta del Grupo; Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem; Antón Gómez-Reino, portavoz de Galicia en Común; y Enrique Santiago, diputado (IU).

El encuentro sirve, además, como puesta en común de las conclusiones alcanzadas tras las reuiones sectoriales mantenidas en estas dos últimas semanas en el Congreso con líderes sindicales (UGT, CCOO; CGT, ELA, USO...), embajadores de la UE, organizaciones antifranquistas y de Memoria Democrática, etc.

Montero ha respondido al presidente que "no pondrá ningún veto a los independientes que proponga el PSOE", tratando de devolverle la pelota a Sánchez, pero no ha querido responder por dos veces a la pregunta de si el presidente en funciones le había trasladado esta propuesta a Iglesias en alguna de las cuatro reuniones que han mantenido hasta la fecha.

Podemos acusa a Sánchez de "buscar evidentemente una investidura fallida para presionar a Ciudadanos", ni siquiera a ellos. Pero reclaman "la urgencia de un Gobierno de coalición progresista ahora en julio", sobre todo porque "Ciudadanos ya les ha dicho que no, y al final tendrá que negociar y pactar con nosotros".

En cuanto a la posibilidad de que el PSOE quiera llegar a unas nuevas elecciones, Montero ha pedido "que se piense más en España que en estrategias de partido", por mucho que "algunos asesores de Sánchez le estén enseñando el CIS" y animándole a arriesgarse.

Aun así, la portavoz de Unidas Podmeos insiste en que es "optimista" y que cree que se llegará a un acuerdo con el PSOE. "Cuando no consigan el apoyo de la derecha para un Gobierno en el que acaparan todos los sillones, entendemos que se abrirá una negociación de coalición con nosotras", ha insistido. "Ponen como excusa que con nosotros no suman... pero con nosotros suman más que las tres derechas juntas".