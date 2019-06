Aznar, entre quienes aconsejan a Casado que ponga condiciones a Sánchez para abstenerse

Siempre en ambientes discretos, pero con un mensaje claro: el PP se encuentra ante una oportunidad de oro con la investidura de Pedro Sánchez. Cada vez son más las voces populares que recomiendan al presidente del partido, Pablo Casado, que aproveche la tesitura de bloqueo en la que se encuentra la formación de gobierno y se abstenga. El último, el expresidente del Gobierno José María Aznar, padre político del actual líder.

Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes cercanas al que también fuera presidente del PP. Eso sí, siempre “con condiciones, pero demostrando altura de Estado”.

Si bien otros lo han dicho abiertamente, Aznar ha recomendado la abstención a Casado de manera discreta, con un mensaje enmarcardo en las conversaciones que mantiene habitualmente con Pablo Casado.

El actual presidente de FAES considera, según ha podido saber este periódico, que la situación de choque de trenes que viven las relaciones entre los socialistas y Unidas Podemos es una coyuntura ideal para que Casado emerja como un hombre de Estado.

Cada vez más dirigentes

Pero Aznar también ha volcado estas opiniones dentro de los contactos que mantiene con numerosas personalidades de la vida pública, incluido algún destacado exdirigente del PSOE que le habría trasladado su inquietud por la situación de bloqueo de la vida política.

Aznar no es la única voz que le está trasladando este mensaje al presidente del PP. Dentro del partido, se alzan el secretario de Justicia, Rafael Catalá. También Daniel Lacalle, gurú económico de Casado, ha reconocido en privado que con determinados requisitos sería posible plantearse un acuerdo.

En público ya lo han hecho abiertamente Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre. También Mercedes Fernández, la presidenta del PP de Asturias, se ha mostrado partidaria de "explorar" las opciones de la abstención. Javier Esparza, el socio del PP en Navarra, aún ofrecía este martes sus dos escaños en el Congreso a Sánchez con ciertas condiciones.

Le ofrece "estabilidad"

De momento, lo que ya ha hecho Pablo Casado es ofrecerle “estabilidad” a Sánchez si consigue ser investido. Lo hará a través de diversos pactos de Estado: infraestructuras, justicia, defensa, violencia de género y pensiones.

Casado considera que la gobernabilidad de España no depende del PP, así que le pide un “esfuerzo”. “Pedro Sánchez no puede seguir proyectando la responsabilidad en otros partidos ni tampoco actuar como si tuviera una mayoría absoluta”, comentó este miércoles.

El PP, dice, no puede facilitar la investidura de Sánchez “porque no sería bueno para España y porque el país se quedaría sin alternativa”, aunque ha mostrado su disposición a dar estabilidad a la legislatura, siempre y cuando se cumpla la ley en Cataluña, se trabaje por la estabilidad presupuestaria y, en Navarra, no se llegue acuerdos por “acción u omisión” con Bildu.