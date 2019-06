Iglesias avisa: "Al votante del PSOE no le gustaría que Sánchez buscara su investidura en la derecha"

La negociación de Gobierno se está alargando. Ya no hay excusas con el proceso electoral de las autonómicas y municipales y Pablo Iglesias empieza a impacientarse. "Han pasado dos meses y hay que respetar a los ciudadanos", ha dicho este lunes tras reunirse con la cúpula de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.

Iglesias está cansado de los "mensajes contradictorios que llegan desde las filas del PSOE" y recuerda que "una negociación seria no se hace en una partida de ping-pong a través de los medios de comunicación". Y es que en las filas de Unidas Podemos se cree que Pedro Sánchez está "jugando con todos" o, como ha expresado gráficamente Iglesias, "dejando que el tiempo le arregle los problemas".

Sabe el líder morado que sus fuerzas no son muchas, que la caída estrepitosa en las urnas lo ha debilitado, pero también es consciente de que tiene la sartén por el mango. Sin sus 42 votos no hay nuevo Gobierno posible... ¿o sí?.

No la hay a no ser que "Pedro Sánchez esté queriendo negociar su investidura con las derechas". Eso es lo que ha respondido el secretario general de Podemos cuando ha sido preguntado por la reunión que esta mañana ha mantenido el presidente en funciones con el líder del PP, Pablo Casado. En ella, tal como informa EL ESPAÑOL, Sánchez le ha preguntado expresamente al líder del PP qué debería hacer para contar con una abstención que le facilite ser reelegido presidente.

En la comparecencia de Iglesias ante la prensa, convocada para después de su reunión con los líderes sindicales, ha advertido: "A los votantes del POSE eso no les gustaría".

Apoyo sindical para coger aire

Tanto Unai Sordo (CCOO) como José María Álvarez (UGT) lo habían precedido en las palabras ante los medios. Ninguno de los dos se ha querido mojar en si creen que es necesario un Gobierno de coalición. Les ha bastado decir, para no comprometer a su anfitrión en el Congreso este lunes, que creen "imprescindible un Ejecutivo fuerte, con amplia base parlamentaria para implementar un programa de izquierdas durante cuatro años".

¿Eso es con ministros de Podemos? "Para eso hay otros interlocutores que no somos los sindicatos", ha respondido Álvarez, "pero es urgente que se forme cuanto antes ese Gobierno en el que Unidas Podemos es imprescindible".

La formación morada había convocado esta reunión desde la semana pasada, cuidando mucho su trascendencia en los medios y con la dirección inquietas ante los insistentes mensajes que llegaban desde Moncloa y la sede socialista de Ferraz. Pedro Sánchez no quiere ministros de Podemos, y las fuentes oficiales del supuesto "socio preferente del PSOE" explican que "por ahora no se ha podido avanzar en lo fundamental", que es el programa, dicen. "Para eso hacen falta reuniones de verdad, no citas ante la prensa", ha concluido Iglesias.