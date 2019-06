El “no es no” de Sánchez a Iglesias: “Cooperación no es coalición; Podemos debe cambiar de postura”

Las negociaciones entre PSOE y Podemos para formar gobierno están estancadas. No avanzan. Y según las fuentes que se consulten, la culpa siempre es del otro. En la sede socialista se dice que Unidas Podemos "debe mover su posición" porque el PSOE "ya lo ha hecho", renunciando a gobernar en solitario. Y dicen estar a al espera de la respuesta de la formación morada.

En Podemos no salen de su asombro. En la primera reunión de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez tras las elecciones del 28 de abril, no hubo más que una toma de contacto: "Estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo". En la segunda, el líder morado tuvo que tragar con la terminología que quería imponer Moncloa: "Gobierno de cooperación", pero según fuentes del partido, sólo para facilitarle a Sánchez que convenciera al núcleo duro del PSOE. Y la tercera, que iba a ser "discreta" -es decir, secreta-, se filtró inmediatamente: "Fue el PSOE, el ala ciudadanista del PSOE", aseguran estas mismas fuentes.

Este domingo, fuentes socialistas han insistido en que "la propuesta del PSOE es de cooperación, no de coalición" y que "Unidas Podemos lo sabe". Es decir, que el cambio de nombre al que accedió Iglesias en el segundo encuentro era mucho más que eso, un nuevo tablero de juego. Y que, tras las declaraciones de Carmen Calvo el martes pasado -cuando aclaró que Sánchez ya ha transmitido su oferta de "cooperación parlamentaria, de contenidos y de representación institucional, pero no en el Consejo de Ministros"- los socialistas están "a la espera de su respuesta".

En Podemos no han confirmado que aquella oferta fuese efectivamente trasladada en aquella reunión "discreta". Es más, alegan que fue más un café que una cita política de verdad, porque "Sánchez divagó y no bajó a las cosas concretas". Según pudo saber EL ESPAÑOL, en aquel encuentro, el presidente en funciones insistió a Iglesias en que Podemos es la mejor opción, que él lo sabe, pero que necesitaba tiempo para convencer a todo el PSOE.

Pero ahora, hechos consumados, las fuentes socialistas explican que "cooperación no es coalición", y desmienten la insistencia de Podemos de que en autonomías como la Comunidad Valenciana o Canarias "sí se están haciendo gobiernos de coalición". Y que eso es la muestra de que "con respeto al interlocutor y voluntad" se puede "cambiar la vida de la gente" todos juntos.

Para el PSOE, "la razón de la cooperación y no la coalición, a diferencia de lo que Unidas Podemos nos dice que sí estamos haciendo en autonomías, es porque en estas últimas se suman mayorías absolutas y en el Gobierno de España no". Y por eso , la formación que lidera Pedro Sánchez ha apostado por ir "a una fórmula incluyente, más abierta y razonable" para colaborar con el Parlamento "sumando más apoyos".

Iglesias ha insistido cada vez que ha tenido oportunidad en que "no es tiempo de vetos", ya que es consciente de lo poco que suena bien su nombre como miembro de un Gobierno en parte de las filas socialistas. Pero las fuentes del PSOE hacen hincapié en que "no es cuestión de nombres y de vetos personales, que no existen", sino de concepción de su planteamiento político de fondo. Y, concluyen, por eso están a la espera de una respuesta de Unidas Podemos que "pueda contribuir a facilitar la investidura".